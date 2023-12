Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě UK v Praze a v Klánovickém lese zrušily plánované silvestrovské a novoroční ohňostroje. Zlín plány nemění, novoroční ohňostroj a další program se uskuteční podle plánu.

Novoroční ohňostroj ve Zlíně | Video: Iva nedavašková

Ve Zlíně je v plánu stejně jako v předchozích letech veřejná oslava příchodu Nového roku na náměstí T. G. Masaryka. Součástí bude novoroční ohňostroj s hudbou či akrobatická show artistů, kteří předvedou své umění ve výšce třiceti metrů.

Po skončení komponovaného světelného představení je na náměstí Míru v plánu také afterparty, „Nic se nemění. Platí vše tak, jak jsme avizovali,“ potvrdil ve čtvrtek Deníku primátor Jiří Korec. „Řešili jsme to včera s primátory napříč celou republikou. Následně jsem informace předal Radě města Zlína, kde naprostá většina řekla, že nic rušit nebudeme,“ dodal primátor.

Ministr Rakušan ve své výzvě apeloval jak na obce a města, tak i veřejnost.

„Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dnes dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás,“ napsal na sociální síti X ministr Rakušan. „Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl Rakušan.

Po tragické události na filozofické fakultě zrušilo město část programu na vánočních trzích. Například diskotéku a v den státního smutku pak celý koncert.