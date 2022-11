„Pro zákazníky je připravena široká nabídka čerstvého i trvanlivého zboží včetně produktů Fresh bistro, které jistě ocení především zákazníci z přilehlých kanceláří a úřadů,“ dodal Mareček.

Pro rychlejší odbavení zákazníků nabídne prodejna jak samoobslužné pokladny, tak i dva druhy velikosti nákupních košíků. Otevírací doba bude od pondělí do pátku, a to vždy od 7 do 20 hodin, o víkendech pak bude zavřeno.

Do zlínské zoo jen za dvacet korun už příští týden

„Pro zákazníky, kteří přijedou autem je možné parkovat před prodejnou, kde je pro ně vyhrazeno několik míst,“ doplnil Jiří Mareček.

Nový Albert vznikne v právě rekonstruovaných prostorách u Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v areálu bývalého Svitu. Nepůjde o jedinou novou prodejnu, jen o pár metrů dále se totiž v těchto dnech otevřela nová pobočka řetězce Pepco.

Nejpočetnější zastoupení mezi obchodními řetězci s potravinami mají aktuálně v krajské metropoli právě Albert a Billa, jenž provozují čtyři pobočky.

Hned za ně se pak řadí Lidl se třemi prodejnami, nejnovější z nich, na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách, byla otevřena teprve v září letošního roku. Dvě pobočky má ve Zlíně další německý řetězec - Kaufland. Prodejnu má v krajské metropoli také Tesco a Makro.