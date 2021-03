Nový byt ve Zlíně? Může stát i dvacet milionů korun. Podívejte se, kde se staví

Jako houby po dešti. Tak doslova rostou ve Zlíně bytové domy. Počty nových bytů, které tak v krajském městě v nastávajících letech vzniknou, půjdou do stovek. Avšak aby nějaký z nich získala mladá rodina, musela by sáhnout velmi hluboko do kapsy.

Výstavba Residence Sadová. | Foto: Deník/Jana Vozárová

V centru Zlína si totiž můžou zaplatit i 80 tisíc za metr čtvereční. „V průměru se ceny nových bytů ve Zlíně pohybují okolo 58 tisíc korun za metr čtvereční,“ potvrdil jednatel realitní kanceláře Zvonek Filip Zvonek. Projektant rekonstrukce zlínského zimáku zažil výlet do historie Přečíst článek › „Záleží, kdo tyto byty v nové výstavbě kupuje, jestli jde skutečně o ty, kteří chtějí užívat byt k bydlení nebo jde o investici,“ uvedl Zdeněk Václavek, výkonný ředitel M & M reality holding a.s. (M&M reality, pozn. red.). Podle něj oproti očekávanému propadu cen nemovitostí v souvislosti s pandemií koronaviru, porostly za poslední rok ceny bytů nejradikálněji za poslední léta. Byt jako investice „Protože lidé v téhle době hledají jistotu, kam dát peníze. Za poslední rok ještě více než kdy jindy, přibylo více lidí, kteří nemovitosti kupují jako investiční příležitost, jako bezpečně uložené peníze,“ vysvětlil Zdeněk Václavek. Právě z těchto důvodů, klesají ve Zlíně počty volných nových bytů s menší užitnou plochou, například 1+KK, které skupují investoři, jsou totiž levnější. Například v právě budovaném bydlení s nádechem Ameriky Park Tower v ulici Lorencova jsou již tyto byty téměř prodány. „Ano, je zde ze strany investorů velká poptávka po těchto bytech,“ potvrdil za investora stavby společnost NWT a.s. Miroslav Kaleta, marketingový ředitel společnosti. Čtyři až deset milionů Podle něj se ceny aktuálně prodávaných bytů v tomto domě pohybují od čtyř a půl milionu korun za byty 2+kk/3+kk do téměř deseti milionů korun za byt 3+KK. „Čím výše je umístěn byt, tím je dražší,“ zmínil Miroslav Kaleta s tím, že byty v horních patrech nabízí jedinečný výhled na město. Podle realitní makléřky Světlany Eichnerové z realitní společnosti Dům realit, stojí za pozornost i nově budované domy s bytovými jednotkami jak v ulici Ševcovská nedaleko Lorencovy ulice, tak také v ulici Kvítková nebo bytové domy Riverfront Gardens na Tyršově nábřeží, které nabídnou 110 nových bytů a dalších komerčních prostor. V Luhačovicích otevřeli vlastní očkovací centrum Přečíst článek › Developerský projekt Rezidence Sadová zase nabídne v ulici Sadová ve Zlíně polyfunkční dům se zhruba 60 byty. Jejich ceny zde začínají na necelých čtyřech milionech korun za byt 1+KK, vyšplhat se však mohou i na více než 20 milionů korun za mezonetový byt 5+KK. „O všechny typy bytů je ze strany klientů zájem, ve Zlíně je poptávka i po relativně drahých nemovitostech,“ uvedla manažerka prodeje Eva Mlčková. I ceny starších bytů letí vzůru Možná proto, roste zájem mezi lidmi o koupi bytů ve starší zástavbě, která ale cenami velmi sekunduje novým bytům. „Je to dané nedostatkem nabídky bytů, proto i jejich ceny letí raketově nahoru. Protože byty nejsou,“ připomněl Zdeněk Václavek s tím, že poptávka po těchto bytech je ohromná. „Vlastně nás lidi prosí o jakýkoliv byt v nabídce. My ale již dáváme byty hned k prodeji, ani je nedáváme do nabídky, protože se ihned prodají,“ doplnil. Podle něj cena takového dvoupokojového může vyšplhat i na více než 3,5 milionu korun. „Lidé oceňují u starších bytů prostorově velkorysé dispoziční řešení. Tedy jednoduše řečeno: nejde o předražené „králíkárny,“ zmínila realitní makléřka Světlana Eichnerová. Podle ní jsou takové byty například v první etapě sídliště Jižní Svahy ve Zlíně, kde je o ně velký zájem.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu