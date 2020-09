"Přibližně 75 kilogramů emisních látek se nerozptýlilo do ovzduší Zlína a Otrokovic zásluhou toho, že Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) nahradila od července jeden z běžných autobusů elektrobusem. Dosavadní zkušenosti pracovníků DSZO s novým typem vozidla MHD jsou pozitivní," prozradil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

První elektrobus ve vozovém parku DSZO najezdil na linkách v celé síti MHD od července do poloviny září tohoto roku 12 238 kilometrů. Nafta na pohon autobusu je nahrazena spotřebou elektrické energie. Ušetřilo se tak asi pět tisíc litrů nafty. V porovnání s motorem staršího autobusu s emisní normou Euro 3 bylo ovzduší v místě jízdy vozidla uchráněno za dva a půl měsíce asi 75 kilogramů emisí. Elektrobus v místě jízdy neprodukuje žádné emise. Jezdí také oproti běžnému autobusu s minimální hlučností.

Nesporný ekologický přínos

„Ekologický přínos elektrobusu v porovnání s běžným autobusem se spalovacím motorem je nesporný. Jako příznivá se nám jeví i ekonomická stránka provozu. Vše nasvědčuje tomu, že bychom – zejména v případě, pokud by na tento typ vozidel hromadné dopravy pamatovala v budoucnu dotační politika státu nebo EU – mohli pořídit větší počet elektrobusů a nahradit jimi na linkách část autobusů s dieselovým pohonem,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Také vedoucí údržby DSZO Antonín Červenka je s elektrickým autobusem spokojen. „Mnohé jeho parametry výrobce ladil přesně na podmínky plánovaného nejčastějšího nasazení vozu. Některé vlastnosti ovládacího software vozidla upravoval výrobce ještě za provozu u nás,“ upřesnil Červenka. S využitím dobíjecího místa na konečné stanici u nádraží v Otrokovicích elektrobus zvládne najet během pracovního dne 260 kilometrů, o víkendových dnech dokonce 330 kilometrů.

Trojdveřový nízkopodlažní elektrobus Škoda 34 BB s klimatizací je vybaven karoserií typu Heuliez od firmy Iveco. Je dlouhý 12,06 metru, má 26 míst k sezení, plošinu pro vozíčkáře, dětské kočárky nebo jízdní kola. Elektrickou výzbroj do vozidla instalovala firma Škoda Electric Plzeň, která je také dodavatelem celého vozu pro DSZO. Elektrobus může dosahovat mimo město maximální rychlosti 80 kilometrů v hodině a na jedno plné nabití baterií by měl ujet 100 kilometrů. Elektrobus má schopnost rekuperace energie, to znamená, že také při brzdění se jeho baterie dobíjejí. Stav baterií vozidla může sledovat nejen jeho řidič, ale prostřednictvím dálkového přenosu dat rovněž dispečer v sídle DSZO. Elektrobus stál 11,579 milionu korun (bez DPH). DSZO jej pořídila bez jakýchkoli dotací.