„Zájem prodejců je teď velmi malý, nabízený sortiment se velmi zúžil. Efektivnější proto bude ušetřit na energiích a prodej znovu obnovit od března,“ informoval primátor Zlína Jiří Korec.

S nezájmem ze strany prodejců i zákazníků bojuje rekonstruované tržiště celý rok. Někteří obchodníci si v průběhu roku stěžovali na nové pulty, na které se jim nevejde zboží. Nebo markýzy, které nelze použít v dešti. Nakupující zase žádají pestřejší sortiment a chtějí i zavedené stánkaře z minulosti.

Rekonstrukce tržnice za 100 milionů nepřinesla to, co město očekávalo. Život do centra nevnesla.

Jak návštěvnost tržiště zvednout?

„Po rekonstrukci si prodejci a zákazníci hledají cestu k novému tržišti pomalu. Nabídka byla pestrá, bohužel si lidé odvykli na tržišti nakupovat a dávají přednost supermarketům, kde najdou vše pod jednou střechou. Pracujeme na tom, aby letošní sezona byla naplněna zajímavou nabídkou i přílivem zákazníků. Měli bychom mít tržiště hodné krajského města,“ řekl za magistrát mluvčí Tomáš Melzer.