Na Onkologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně byl v úterý uveden do provozu nový lineární urychlovač. Přístroj, který slouží k léčbě ozářením, začne pacientům sloužit v průběhu července – po absolvování posledních schvalovacích procesů.

Nový lineární urychlovač v KNTB | Video: Iva Nedavašková

Pacientům přinese vyšší komfort při ozařování a kratší objednávací doby na vyšetření.

Onkologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně mělo celkem dva lineární urychlovače staršího typu. Díky tomu mohla nemocnice jeden z nich na začátku tohoto roku demontovat a nahradit novým moderním přístrojem.

„Pro naše pacienty je to skvělá zpráva, protože nový lineární urychlovač jim přinese větší komfort, stráví na ozařovacím stole méně času. Tím pádem se i zvýší průchodnost onkologických pacientů,“ uvedla Markéta Pospíšková, primářka Onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati.

Při ozařování pacientek s karcinomem prsu přístroj umožní snímat pohyby těla při nádechu a přesně zacílit a dávkovat dobu ozařování.

„Dříve musely pacientky dýchat do speciální trubice, teď budou jen ležet a nemusí se o nic strat. Bude to pro ně velký přínos,“ dodala Pospíšková.

Do konce roku bude instalován i druhý přístroj

Po spuštění přístroje do „ostrého“ provozu se začne s přípravou demontáže druhého lineárního urychlovače staršího typu. Celý proces se tak bude opakovat. Druhý nový a modernější lineární urychlovač by měl být uveden do provozu na Onkologickém oddělení KNTB do konce tohoto roku.

Oba nové lineární urychlovače, které zlínská krajská nemocnice letos pořídila a pořídí, přijdou na více než 133 milionů korun.

Sedmdesát procent této sumy je hrazeno z evropského dotačního programu REACT-EU. Komplexní onkologické centrum v současné době léčí celkem téměř 1 300 pacientů. Léčbu ozařováním nyní podstupuje ve zlínské krajské nemocnici 800 z nich. Každý rok číslo o 10-12 procent roste.

Slavnostnímu uvedení do provozu nového lineárního urychlovače předcházela schůzka ministra zdravotnictví a vedení nemocnice i Zlínského kraje. Podle Vlastimila Válka vedli všichni zúčastnění velmi plodnou debatu o tom, co nemocnici čeká a kam se bude vyvíjet.

„Diskuze s vedením nemocnice i hejtmanem byla velmi konstruktivní a otevřená. Odvážím si z jednání celou řadu podnětů a cením, že vedení nemocnice velmi dobře čerpá evropské fondy a zlepšuje díky nim péči o pacienty,“ dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.