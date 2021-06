Nedávné společné jednání mezi starosty nejvíce zasažených obcí a ministerstvem vnitra „přineslo své ovoce“.

Na stole již leží návrh zákona, který vyplacení odškodnění umožní a který míří na středeční zasedání parlamentu.Částku 300 milionů korun mají získat občané, kteří se o náhradu škody přihlásí. Dalších 350 milionů si mají dle návrhu nového zákona rozdělit nejvíce zasažené obce Vlachovice-Vrbětice, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří, Slavičín a Lipová, společně se Zlínským krajem.Starostové požádali předsedu Sněmovny Jana Hamáčka a zástupce všech poslaneckých klubů, aby návrh tohoto speciálního zákona v Parlamentu ČR projednali a schválili co nejdříve. Tak, aby odškodnění mohlo být vyplaceno ještě v závěru letošního roku.

„Jedná se o návrh jednorázového odškodnění, který směřuje vůči občanům a obcím z dané lokality. Týká se pěti obcí, Zlínského kraje a všech občanů, kteří v dané lokalitě mají trvalý pobyt,“ vysvětlil europoslanec a současně právní zástupce dotčených obcí Stanislav Polčák, který patří mezi hlavní iniciátory jednání o odškodnění na ministerské úrovni.Podle něj návrh zákona rozděluje jak perimetr nejvíce zasažených míst explozemi, tak také tři časová období.

Přes 90 tisíc odškodného pro každého obyvatele

„Za každé období, každému občanovi, který v některých z uvedených obcích trvale žil, náleží odškodnění, které je odstupňované do tří časových pásem. Celkově by tak mohl každý občan za toto šestileté období získat částku mírně převyšující 90 tisíc korun. U města Slavičín pak 15 tisíc,“ vyčíslil advokát postižených obcí.

„Budu rád, až se tento zákon schválí. Chtěl bych poprosit ‘Prahu’, aby vzala v úvahu to, že to Zlínský kraj potřebuje,“ připomněl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Podle něj kraj, stejně jako postižené obce, bude nabyté finanční prostředky z odškodnění investovat do zničené infrastruktury v postiženém území.

I když na novém návrhu zákona ještě „nezaschla tiskařská barva“, přesto již putuje do Vlády a Poslanecké sněmovny.

Přitom vláda by se návrhem měla zabývat dnes, v pondělí. Pokud jej vláda a její legislativní rada projednají co nejdříve, poslanci by se již mohli v rámci programu novým zákonem zabývat na svém zasedání 9. července.

„To by byl optimální stav a podmínka pro to, aby se peníze mohly vyplatit do konce tohoto roku,“ dodala poslankyně Alena Gajdůšková, která se se aktivně zapojila do legislativního procesu v rámci schválení uvedeného zákona.

Nadšení z dosavadního hladkého průběhu například ale nesdílí exhejtman Zlínského kraje senátor Jiří Čunek.

„Pokud tento návrh zákona neprojde, tak padne pod stůl a přijde na řadu až po volbách, pokud ho znova tedy někdo navrhne. A jestli to vláda hodí pod stůl, pak na tom budeme jako Zlínský kraj hodně špatně,” komentoval vývoj kolem odškodnění ve Vrběticích Jiří Čunek s tím, že například ministerstvo obrany v minulosti zamítlo jeho návrh, aby byl Zlínskému kraji ročně vyplácen příspěvek deseti milionů korun na hloubkový pyrotechnický průzkum v okolí vrbětických skladů, což není provedeno dodnes.

Předchůdce Jiřího Čunka v hejtmanském křesle Stanislav Mišák připomněl, že právě ministerstvo obrany bylo vlastníkem skladů, i když je pronajalo.

„Nový zákon nemá podporu z ministerstva obrany. Přitom by to měli řešit oni. Stalo se to v jejich objektu, schovali se pak za zákon, dokonce se snažili naznačit, že se to vojáků netýká,“ zdůraznil Stanislav Mišák.

Jeho slova potvrdil i plukovník generálního štábu ve výslužbě Radek Henner.

„Celou dobu byl areál v majetku ministerstva obrany, tehdejší ministr obrany Martin Stropnický ale na to velmi tlačil, aby se o tom nemluvilo,“ uvedl bývalý důstojník generálního štábu Armády ČR v pondělí na za zasedání zlínského zastupitelstva.

Podmínky nároků stanovených návrhem zákona

Jednorázové odškodnění pro územně samosprávné celky

Zákon stanovuje jednorázové odškodnění ve výši 59 milionů Kč pro Zlínský kraj,

ve výši 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,

ve výši 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,

ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipová,

ve výši 104 290 000 Kč pro obec Slavičín

a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

Odškodnění má být obcím vyplaceno do 31.12. 2021.

Jednorázové odškodnění pro občany obcí

Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vyplaceno jednorázové opatření za tři rozhodná období za každý den trvalého pobytu:

(1) v období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 (období neřízených výbuchů) nárok na 300 Kč / den,

(2) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 (období odvozu munice) nárok na 100 Kč / den,

(3) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 (období záchranných a likvidačních prací) nárok na 20 Kč / den.

Pokud bude návrh zákona schválen, je nárok nutné uplatnit u Ministerstva vnitra nejpozději do 31. března 2022, jinak zaniká. Uspokojením nároků podle tohoto zvláštního zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody podle jiných právních předpisů, tedy přijetím odškodnění dle tohoto zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky vůči státu. Návrh zákona předpokládá nabytí účinnosti dne 1.10. 2021, tedy ještě před parlamentními volbami. (zdroj: Zlínský kraj)