O měsíc později, ale přece. Nový most do Průmyslové zóny Příluky se otevře

To, na co se řidiči ve Zlíně už nějakou dobu připravovali, je pomalu tady. Koncem druhého prosincového týdne se otevře nové silniční napojení na Průmyslovou zónu Příluky. Ve stejný den se také uzavře starý most za železniční tratí. Souvisí s tím řada změn, omezení a objížděk.

Nový most do Průmyslové zóny Příluky | Foto: se svolením město Zlín