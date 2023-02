Levná a rychlá. To jsou hlavní výhody obědových meníček, na která pravidelně chodí do restaurací řada Čechů, včetně třicetiletého Jaromíra Handla z Kroměříže.

„V podstatě většinu týdne obědvám v restauracích, a to už několik let. Hlavně tím v týdnu šetřím čas. Když přijdu z práce, nemusím už večer řešit oběd na další den. Je to sice o něco dražší, ale kdybych si měl každý den vařit, jen sám pro sebe, o moc levnější by určitě to nebylo,“ říká Kroměřížan.

„Doma vařím v podstatě jen o víkendu. A to si toho většinou udělám záměrně víc, i na pondělí. To je taky jediný pracovní den, kdy nechodím na oběd do restaurace a beru si z domu jídlo v krabičce,“ dodává Handl.

Obdobně jako on přemýšlí i další Češi. Mezi některými restauratéry se tak o pondělí častokrát hovoří jako o takzvaném „krabičkovém“ dni, kdy lidé spíše obědvají jídlo navařené doma a na obědy do restaurací příliš nechodí.

„Pondělky jsou obecně slabší,“ potvrzuje manažer kroměřížské restaurace Octárna David Jakšík.

„K nám však chodí trochu jiná klientela, takže si ale úplně nemyslím, že zrovna tohle je náš případ. Kdybychom to ale vzali v obecné rovině, tak na tom určitě něco bude,“ dodává manažer s tím, že menší zájem z kraje týdne se naopak kompenzuje v jiných dnech.

„Spousta lidí si zase naopak třeba v pátek bere obědy i s sebou. A to třeba tři nebo čtyři meníčka najednou,“ vysvětluje.

Na obědová menu do restaurace podle jeho slov chodí stále stejné množství lidí, zdražování navzdory.

„Řekl bych, že lidé chodí stále stejně. A to i když jsme museli v lednu o nějakých dvacet až třicet korun zdražit,“ říká manažer s tím, že aktuální cena menu je 180 nebo 200 korun.

Další zvýšení cen aktuálně neplánují.

„Momentálně jdou ceny surovin ve velkoobchodech spíše dolů. U věcí jako je olej a máslo, které byly dříve velmi drahé, aktuálně cena klesla. Takže si myslím, že zdražovat v dohledné době nebudeme muset. Samozřejmě ale za čtrnáct dní může být zase všechno jinak,“ krčí rameny.

Zdražování už bude pozvolnější

Růst cen obědů v celém Česku klesá. Už druhý měsíc v řadě meziměsíčně stoupla cena jen o několik halířů. V lednu dosáhla průměrná cena oběda 181 korun, v prosinci loňského roku byla 180,40 korun a v listopadu 179,30 korun. Vyplývá to z transakcí stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo.

„Potvrzují se tak naše predikce ze začátku letošního roku, že zdražování v gastro sektoru už bude pozvolnější,“ komentuje Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

„Po celý loňský a zhruba polovinu roku 2021 se ceny kontinuálně meziměsíčně zvyšovaly. Nejvýraznější skok - o více než pět korun - přišel v září. Potom ale růst začal brzdit,“ dodává Jan Michelfeit.

Hlavním důvodem je podle něho fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat a ty tak zdá se narážejí na svůj strop.