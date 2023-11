Jaké počasí čeká obyvatele Zlínského kraje o prodlouženém víkendu? Užijí si sluníčka a výletů v přírodě nebo tři dny proprší a nevytáhnou paty z domu? Podle předpovědí to vypadá na druhou variantu.

Babí léto ve Zlínském kraji končí | Video: Iva Nedavašková

Počasí v noci ze čtvrtka na pátek bude převážně zatažené s deštěm.

„Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi šesti a třemi stupni Celsia. Vítr bude k ránu zesilovat a změní se z jižního na severní,“ informovala Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Ani v pátek, kdy má většina populace volno a slaví státní svátek, počasí výletům přát nebude. Na většině kraje můžeme očekávat déšť a zejména na Valašsku, v polohách nad 600 metrů, večer nad 400 metrů přijdou srážky smíšené či sněhové. Nejvyšší teploty pět až osm stupňů Celsia dopoledne, během dne postupné ochlazování.

„Povane čerstvý severní až severozápadní vítr čtyři až osm metrů za sekundu,“ dodala Kučerová.

O víkendu se bude přesouvat přes střední Evropu od západu oblast vysokého tlaku vzduchu, později bude postupovat přes naše území okluzní fronta.

Sobota i neděle s deštěm

Výhled na sobotu nepřináší velké změny.

„Přes den očekáváme místy přeháňky, mohou být i smíšené, nad 400 metrů sněhové,“ doplňuje Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Noční teploty klesnou k nule (tři až mínus jeden stupeň Celsia), denní se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů Celsia. Opět povane čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy až 15 metrů za sekundu. Odpoledne a k večeru začne vítr slábnout.

Neděle bude téměř totožná jako sobota, denní teploty ještě o dva stupně klesnou, vítr povane slabý jižní.

Výhled na další pracovní týden – déšť i oteplení

Už následující pondělí by se mělo podle meteorologů oteplit a rtuť teploměru by mohla ukazovat deset stupňů Celsia. Deštníků se ale nezbavíme, až do čtvrtka se budou objevovat přeháňky či trvalý déšť. V závěru příštího týdne meteorologické modely naznačují ubývání srážek a částečně i oblačnosti.