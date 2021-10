Pomáhat se dá i pravidelným venčením zvířecích obyvatel útulku

„Chodíme sem už půl roku, venčily jsme tady asi tři pejsky, ale tohoto jsme si oblíbily a už chodíme jen za ním,“ svěřila se paní Jana ze Zlína, kterou doprovázel černý kříženec labradora.

To, že hustě pršelo a byla zima, neřešila. „To přece nevadí, my jsme se na něj s maminkou zase moc těšily,“ dodala s úsměvem.

DOMOV SE DÁ NAJÍT I PRO STARŠÍ PSY

„Ještě jsme se nezastavili, je toho opravdu hodně, o venčení je zájem. Podívejte, dnes prší, přesto je tady spousta lidí,“ usmála se vedoucí zařízení Eva Poiselová. Podle ní mají lidé zájem o adopci psů i koček. „S umístěním pejsků nejsou žádné problémy, lidé si berou i starší psy,“ doplnila Eva Poiselová.

„Hodně zvířat odešlo, nejsme rozhodně přeplnění,“ potvrdila během svátků. Právě předávala do adopce rezavého kocoura Kevina.

„Je to náš třetí v pořadí. Ještě nevíme, jaké mu dáme jméno, dcera nějaké vybere. Je krásný, máme z něj velkou radost. Doma má připravený celý pokoj,“ neskrýval své nadšení z nového kočičího kamaráda Karel Březík ze Štípy, který si pro něj přijel se svou rodinou.

O pejsky a kočky, kteří zatím zůstávají v útulku, je dobře postaráno. Mají své čisté pelíšky v teple, venkovní výběh, kde se mohu předvádět, veterinární péči i kvalitní krmivo. A to i díky lidem, kteří pomáhají.

„Probíhají sbírky, například na školách a firmách. Jsme za tuto pomoc moc rádi, velmi si toho vážíme. Jsme na tom závislí. Velmi nás také těší, že lidé sami zavolají a ptají se, co mají přinést. Sledují na internetu, co potřebujeme. To se velmi zlepšilo, lidé nosí opravdu kvalitní granule,“ ocenila zájem a pomoc lidí Eva Poiselová. Podle ní u nich psi spotřebují asi třicet kilo granulí denně.

ZŮSTÁVAJÍ V KONTAKTU

Pracovníci zlínského útulku pro opuštěná zvířata ve Zlíně na Vršavě mají o svých bývalých svěřencích, kteří šli do adopce, stále informace.

„S lidmi, kteří si od nás odvedou pejska nebo kočičku, jsme v kontaktu, posílají nám pozdravy a fotografie, jak se jejich svěřenci mají,“ přiblížila vedoucí útulku. Fotografie šťastných čtyřnohých kamarádů, kteří našli domov a milující rodiny, tak mohou lidé najít například na facebookovém profilu útulku.

Zůstali. Dlouholetá vedoucí útulku pro opuštěná zvířata ve Zlíně Danuše Šmigurová nedávno zemřela, zůstali tam po ní její dva čtyřnozí kamarádi.



Po úraze. Křížence špicla Míšu srazilo auto. Měl polámaná žebra, nedávno prodělal operaci přední packy. Chodí tak stále jen po dvou.



Dobrovolník. Libor Horák, který v útulku na Vršavě již dlouho pomáhá. Jeho svěřenec Maxík je slovenský čuvač a potřebuje to správné vedení, výchovu a je potřeba, aby pracoval. Zatím se mu věnuje právě Libor Horák.



Už si zvykl. Ben III. bydlel se seniorkou na chatě. Neznal nic a nikoho jiného. Když jeho majitelka zemřela, dostal se do zlínského útulku. Bylo náročné jej adaptovat, dnes by prý mohl i k malým dětem.

Velké díky za Čertíka



Zdravím Vás, dnes Čertík oslavil 16. narozeniny, tak posílám pozdrav. Jsme už plně sehraní, jako bychom spolu byli roky a nejen 2 měsíce. Je naprosto úžasný a stále má v sobě ještě hodně radosti ze života, zvlášť když se venku rozeběhne. Oba doufáme, že i ostatním staříčkům z útulku se podaří brzy najít milující domovy a všem těm, kteří nějakému bílému čumáčkovi domov poskytli, přeji mnoho zdraví a lásky do dalších společných let a velké díky. Děkuji i Vám za všechnu Vaši péči a čas, který všem pejskům v útulku dáváte, a přeji hodně štěstí a hlavně hodně adoptovaných pejsků a kočiček do nového roku! (z FB profilu útulku)