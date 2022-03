„Mám radost, že tímto projektem pokračuje úspěšná spolupráce mezi CATVUSA a Zlínským krajem, která trvá už více než 14 let a pomáhá zviditelňovat náš kraj daleko za jeho hranicemi. Gastroturistika se stává stále významnější součástí cestovního ruchu. Věříme, že pořad může v zahraničí přispět k nárůstu zájmu o návštěvu Zlínského kraje. Náš kraj má co do gastronomických zážitků určitě co nabídnout,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.

John Honner na natáčení videoreceptů spolupracuje se třemi středními školami. Jedná se o Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť a Střední školu gastronomie a obchodu Zlín.

„Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit. Je to pro nás velká čest a zároveň zajímavá zkušenost. Moc nás těší, že se s naší prací budou moci seznámit i lidé na druhém konci světa,“ říká Petr Úředníček, ředitel Střední školy gastronomie a obchodu Zlín.

Videodokument věnovaný tradičním jídlům ze Zlínského kraje je možno zhlédnout zde.

Czech-American TV Televizní stanice vznikla v roce 2003. Jejím cílem je rozšíření povědomí o České republice, o jejích regionech, památkách a kultuře. Vysílání má formu videodokumentů, které jsou doprovázeny anglickým výkladem. „Pořady jsou vysílány nejen na kabelové televizi v USA, ale jejich záznamy jsou přenášeny přes internet do celého světa. Vysílání o regionech České republiky tak sleduje 2,6 milionu diváků na televizních obrazovkách v USA i desítky tisíc diváků na internetu v dalších zemích. A pro ty všechny jsou tyto pořady smysluplnou inspirací pro jejich další cestovatelské plány,“ říká producent John Honner.