Velkou výhodou Velkých Karlovic je jejich poloha v překrásném údolí uprostřed Beskyd, kde se sníh drží zpravidla až do Velikonoc. Jsou zde ideální podmínky pro zimní sporty, zejména pro sjezdové a běžecké lyžování, a to pro sportovce všeho věku i kondice.

Běžkování

Přímo ve Velkých Karlovicích je upravováno a značeno 50 km běžeckých tras ve 13 okruzích, které se vzájemně prolínají. Na tuto síť v údolí navazuje dalších 50 km tras na okolních hřebenech. Můžete prožít celý den na běžkách, aniž byste opustili území obce.

Pro úplné začátečníky je vhodná louka pod hotelem Lanterna, kde je několik stop na klasiku a bývá tu i trasa upravená na bruslení. Okruh měří zhruba jeden kilometr, je zcela rovný a ideální pro správnou výuku běžkařské techniky.

Kde se lyžovat bude, a kde ne

Přípravy na zimní sezonu jsou na Kyčerce téměř u konce a sjezdovky už pokrývá silná peřina sněhu. Zdejších dvaapůl kilometru sjezdovek, devět lanovek a vleků je ideální místo pro rodiny s dětmi.

Magda Pekařová, mluvčí vlastníka Ski areálu Synot Kyčerka, říká, že navzdory ekonomické krizi se přípravy ničím neliší od předešlých let.

„Přecházet na úsporný režim jsme postupně začali již v předchozích letech. Průběžně obnovujeme a obměňujeme techniku, přičemž pořizujeme úspornější varianty, méně energeticky náročné,“ doplňuje Pekařová. Ale nevyhnuli se zdražení skipasů, jako téměř všechna lyžařská střediska. Za jednodenní lyžování si dospělý zaplatí 620 korun, dítě do jedenácti let 350 korun, junioři a senioři 450 korun.

Ski areál Razula letos spouští od soboty provoz pouze rodinné sjezdovky u hotelu Horal. Díky mírnému sklonu a délce 350 metrů je jako stvořená pro první lyžařské krůčky. Pro nejmenší je tu i park s pojízdným kobercem a lyžařská škola i s výukou běžkování a snowboardingu. Na závěr se při dobrých sněhových podmínkách může celá rodina vyřádit na sjezdovce také při snowtubingu.

Oblíbená sjezdovka Razula ale zůstane pro lyžaře letos uzavřená. Razule zlomil pomyslný vaz růst cen energií.

„Údržba sjezdovky je s ohledem na délku jeden kilometr velmi nákladná a provoz býval v posledních letech ztrátový,“ řekla Martina Žáčková, mluvčí Resortu Valachy Velké Karlovice, jehož je ski areál součástí. Do budoucna však obnovu provozu nevylučuje.

Machůzky na prodej

Ski areál Machůzky je na tom ještě hůř než Razula. Na internetových stránkách areálu se kromě informace o letošním uzavření objevil i inzerát o prodeji. Zájemce si tak může koupit dva vleky, zasněžovací systém, osvětlení pro večerní lyžování, veškerou techniku potřebnou pro provoz včetně rolby a sněžného skútru.

Nový majitel tak získá 1050metrový vlek s přepravní kapacitou 900 osob za hodinu.

Společný skipas do sedmi areálů

Novinkou pro letošní sezonu je jeden společný skipas, který můžou zájemci využít v sedmi lyžařských areálech v Beskydech.

Bude platit po osm dnů, během kterých si lze vybrat libovolně čtyři dny pro lyžování. Můžete si tak rozvrhnout síly i čas vzhledem k počasí či aktuální fyzické kondici.

Skipas pro dospělé bude stát 2240 korun, junioři od 11 do 18 let a senioři zaplatí 1860 korun a děti do deseti let 930 korun. Do projektu se zapojily v Moravskoslezském kraji dva areály v Bílé na Frýdecko-Místecku – Ski Bílá a Ski areál Mezivodí a pět v okrese Vsetín ve Zlínském kraji.

Jde o Skicentrum Kohútka v Novém Hrozenkově, Skiareál Karolinka a tři střediska ve Velkých Karlovicích: Ski areál Jezerné, sjezdovku Horal Resortu Valachy a Ski areál Synot na Kyčerce. Podmínkou pro koupi je ubytování v některém z hotelů nebo penzionů, které jsou zapojeny do projektu.