Obchvat by měl začínat u křižovatky u Biskupic, na druhé straně se napojí na okružní křižovatku nad Luhačovickou přehradou. Dlouhý bude 9,6 kilometru, ve stoupání a klesání mezi přehradou a Petrůvkou by měl mít dva pruhy v každém směru.

V současné době je projekt ve stadiu, kdy je dokončena Územní studie a Technicko-ekonomická studie.

„Dá se říct, že jsme udělali první krok k smysluplnému odůvodnění záměru a zreálnili jeho technické parametry,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Zlínského kraje Radek Doležel.

Kraj bude mít bude mít obchvat v majetku. Město Luhačovice zpracovává výsledky biologického výzkumu, který se zabývá dopady stavby na rostliny a živočichy. Už technická studie podle starosty počítá s devíti mosty přes budoucí obchvat, které umožní migraci zvěře.

Investice se neobejde bez pomoci státu

Velmi hrubé odhady investičních nákladů se pohybují kolem 1,3 miliardy korun. V budoucnu, po dokončení přípravy a realizace, bude obchvat silnicí II. třídy v majetku Zlínského kraje.

„Finanční náročnost obchvatu je nad reálné možnosti kraje a budeme chtít spolupracovat se státem na podpoře ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o ochranu podzemních pramenů nejznámějších lázní na Moravě a záměr je součástí Politiky územního rozvoje ČR,“ vysvětluje Doležel.

Kdy by se reálně mohlo začít stavět? V případě udržení stávajícího tempa přípravy by se stavba mohla zahájit na přelomu roku 2030. Samotná realizace by mohla trvat 2 až 3 roky, ale doba stavby se může kdykoliv zkomplikovat a protáhnout. Luhačovicemi nyní podle Ležáka projíždí v průměru 15 000 až 16 000 automobilů denně, z toho zhruba tisíc vozidel tvoří tranzitní nákladní přeprava.

O kolik si řidiči najedou?

Délka trasy plánovaného luhačovického obchvatu bude 9,3 km, zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7 km.

„Z hlediska časového není obchvat o prodloužení, ale naopak o plynulosti dopravy, která se tímto vyhne vytíženému lázeňskému centru. Zároveň se zvýší i bezpečnost dopravy,“ říká Ležák.

Na komunikaci II/493 v úseku kruhového objezdu nad Luhačovickou přehradou směr Slavičín, kde bývají obzvláště v zimě četné dopravní komplikace, budou nově přidány stoupací pruhy. Trasa obchvatu je dále odsunuta níže od obce Petrůvka, stáčí se ihned za lesem, vyhne se komplikované části oproti původnímu řešení z roku 1987, a plynule navazuje na silnici II/496 nad Kladnou Žilín s vyústěním do křižovatky u Biskupic. Tato křižovatka zde bude změněna do kruhového objezdu, a to opět se stoupacím pruhem.

„Cílem je připravit stavbu tak, aby vyřešila stávající kolizní místa na komunikacích a zároveň i zvýšila bezpečnost dopravy,“ dodává Ležák.

Starostové okolních obcí obchvat vítají, chtějí ale zachovat komfort pro své občany.

„Na tomto projektu plně spolupracujeme s Luhačovicemi a Krajským úřadem Zlínského kraje. Obchvat v budoucnu přinese odlehčení dopravy přes naši obec,“ říká starosta Rostislav Kadrnál.

Podle slov Zdenky Slaníkové, starostky Petrůvky, je cílem obce, aby odpočinková lokalita v okolí Petrůvky směřující na Luhačovice, která je hojně využívána nejen místními obyvateli, byla co nejméně narušena a zachovala si tak význam pro všechny obyvatele obce i další návštěvníky.

„Každé odklonění dopravy v jakékoliv obci či městě vede ke snížení intenzity dopravy v dané lokalitě. Takže i v Luhačovicích bude mít obchvat určitě pozitivní vliv na snížení především kamionové dopravy ve městě,“ je přesvědčena Slaníková.