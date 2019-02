Zlínský kraj – Odložení výstavby zlínské pravobřežní komunikace na neurčito, zrušení plánované výstavby obchvatů některých obcí či zákaz průjezdu nákladních aut Luhačovicemi. To jsou jedny z hlavních změn v aktualizovaném generelu dopravy Zlínského kraje. Ten je nyní možné připomínkovat na krajském úřadě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle náměstka primátorky Šenkýře je nový generel dopravy Zlínského kraje pro Zlín postaven na nevěrohodných údajích

„Původní dokument byl schválen krajským zastupitelstvem v roce 2004. Je stále živý a slouží i nadále jako podklad pro rozhodování krajských orgánů,“ uvedl za odbor dopravy František Brachtl. Vzhledem k tomu, že byl zpracován v letech 2001 až 2004, je prý v současnosti v některých ohledech nedostatečně aktuální. „Z toho důvodu zadal Zlínský kraj zpracování jeho aktualizace,“ zmínil Brachtl.

V novém generelu došlo k přehodnocení priorit některých silničních staveb a mnohé byly z výhledového plánu do roku 2030 vypuštěny. Týká se to například stavby pravobřežní komunikace, která by měla sloužit jako částečný obchvat Zlína. „V územní rezervě tato silnice zůstává, nicméně její výstavbu odsouváme na neurčito,“ sdělil náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.

Odsunutí výstavby pravobřežky ale není to, co Zlínu na dokumentu vadí nejvíc. „Chystám se připomínkovat to, že předložené modely dopravy 2015, 2030, které jsou základním a nejvýznamnějším podkladem pro vytvoření generelu, uvádějí velmi nevěrohodné údaje,“ poznamenal náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.

Podle něj tyto údaje totiž nekorespondují s údaji z celostátního sčítání dopravy v minulosti ani s vývojem v letech 2005 až 2010. „Podle tohoto dokumentu by měla v okrajových částech Zlína intenzita dopravy do roku 2030 rapidně klesnout, ale současný vývoj naznačuje přesný opak. V budoucnu by pak mohli lidé na tuto chybu doplatit,“ zmínil náměstek Šenkýř.

Další výraznou změnou je návrh vypustit výstavbu plánovaných obchvatů a nových úseků a kompletní homogenizace severního a jižního silničního tahu na trase mezi Kroměříží a Valašským Meziříčím a taky mezi Uherským Brodem a Horní Lidčí. Kterých obcí konkrétně se bude opatření týkat, však odmítl Drozd Deníku prozatím sdělit.

Důvodem, proč obce o stavby přijdou, je prý změna doporučených intenzit dopravy v obci pro výstavbu obchvatů z tří na osm až deset tisíc vozidel. „Limit jsme se rozhodli zvednout na základě norem, které fungují v Evropské unii,“ vysvětlil Drozd.

Radovat se naopak mohou Luhačovice. Aktualizovaný generel by jim měl zaručit, že kromě zásobování by měl být nákladní dopravě vjezd do lázeňského města zakázán. „Bude to pro nás velká úleva. Jak pro místní obyvatele, kteří bydlí podél hlavní cesty, tak pro lázeňské hosty, kteří si sem přijedou odpočinout,“ řekl radostně starosta Luhačovic František Hubáček.

Plánovanou změnu si pochvalují i místní. „Bydlíme hned u hlavní silnice a okna máme do cesty. Už od brzkého rána mě budí ruch ze silnice. Nejhorší jsou právě kamiony,“ poznamenal s nadějí v hlase obyvatel Luhačovic Josef Majzlík.

Z chystaného zákazu nejsou ovšem moc nadšení autodopravci využívající trasu přes lázeňské město. „Pokud k tomu opravdu dojde, dost se nám zkomplikuje situace. Budeme muset jezdit přes Zlín, což nás zpomalí a navíc si tak o čtyřicet kilometrů zajedeme,“ povzdechl si předseda představenstva dopravní společnosti Lados Jiří Skula.