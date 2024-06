Obézních pacientů přibývá. Nově je ve Zlíně bude převážet sanitka XXL

Tzv. XXL sanitka má pohon na čtyři kola, automatickou převodovku i klimatizaci v prostoru pro pacienty. Nejdůležitější je ale vnitřní vybavení.

„Největší devizou je elektrohydraulické transportní lehátko. To ulehčí posádce manipulaci s pacientem a jeho nakládání do sanitního vozidla. Je to bezpečnější i pro samotného pacienta,“ řekl Leoš Růžička vedoucí dopravy Krajské nemocnice T. Bati.

Ve zlínské nemocnici vloni darovalo krev přes 10 tisíc dárců, 686 poprvé

Uvnitř vozu jsou dvě transportní sedačky, které lze přes rampu vytáhnout z vozidla a pacienta bez překládání odvézt do domu nebo vynést, kam je potřeba.

Součástí nového sanitního vozu je rovněž tzv. schodolez, s jehož pomocí je možné pacienta v domě bez výtahu vyvézt i do vyšších pater nebo dolů. Takových výjezdů má doprava v Krajské nemocnici T. Bati několik denně.

Pacientů nad 140 kg převážejí v průměru čtyři za měsíc

„Obézních pacientů v poslední době přibývá. Momentálně u nás leží dva pacienti s hmotností 150 kilogramů, před pár měsíci měl jeden z našich pacientů dokonce 230 kilo. Péče o ně je samozřejmě mnohem složitější,“ uvedla Edita Habartová vrchní sestra Gerontologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati.

Nedávno řešila transport jednoho takového pacienta po ukončení hospitalizace domů.

„Byl to problém. Nemohla jsem nikoho na sehnat, nakonec mi pomohli dobrovolní hasiči a pacienta pomohli transportovat do třetího patra domu bez výtahu,“ dodala Edita Habartová.

Pomohou i dobrovolní hasiči

Situace ohledně transportu velmi obézních pacientů se teď výrazně zlepší. KNTB totiž uzavřela první smlouvu o spolupráci v této oblasti, a to s Městem Zlínem, respektive jejich dobrovolnými hasiči. Město vyšlo nemocnici vstříc, spolupráce je bezplatná. Do budoucna se předpokládají další oficiální spolupráce s jednotkami dobrovolných hasičů napříč celým Zlínským krajem. Jednání však stále probíhají.