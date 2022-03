Součástí stavby je také nová okružní křižovatka, která propojuje dálnici se silnicí I/55. Z této křižovatky je také již možné odbočit přímo do centra Napajedel po nově opravené komunikaci v ulici Dr. Beneše.

Nové dopravní spojení z Napajedel zvýšilo komfort v cestování pro místní, ale také přispělo k nárůstu atraktivity stále rozvíjejícího se města.

Starostka Napajedel Irena Brabcová má tak důvod k radosti. Nejenže skončily práce na stavbě dálničního přivaděče u Napajedel, které si vyžádaly dopravní komplikace ve městě, ale podařilo se tak současně i „přiblížit“ nedalekou průmyslovou zónu k městu.

„Pomohlo to úžasně, vlastně jsme se dva roky potýkali s dopravou ve vazbě na tuto výstavbu. Museli jsme bojovat s objízdnými trasami, centrem nám jezdila těžká nákladní doprava i zásobování štěrkopískem, betony. Ale vydrželi jsme to. Myslím, že výsledek opravdu stojí za to,“ usmála se starostka Napajedel.

Oprava ulice Er. Beneše nebyla snadná

Co se týká související opravené ulice Dr. Beneše, tak podle slov Ireny Brabcové na ni investorsky participovalo i město Napajedla.

„Šlo o společnou stavbu se Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic, kdy se vlastně koordinovaly tři stavby. Nebylo to pro náš investiční management vůbec jednoduché, ale myslím si, že jsme se s tím nakonec vypořádali se ctí,“ zmínila Brabcová.

Podle starostky v této ulici bydlí zhruba stovka obyvatel. Město tak pro ně muselo zajistit náhradní odvoz odpadu, zajistit parkování a také nouzový příjezd k jejich domům.

„Takže v tomto směru to bylo hodně náročné. Ale myslím si, že výsledek stojí za to. Za dobu, kdy jsem na radnici, jsem stále odpovídala na dotazy, kdy už se konečně té kostkovice na tom vjezdu do Napajedel zbavíme,“ připomněla Irena Brabcová s tím, že na rekonstrukci čeká i ulice Bartošova. Přípravy na ni již začaly.

„Tady čekáme na Zlínský kraj, kdy se s námi do toho pustí, aby byl vjezd do Napajedel kompletně zrekonstruovaný. Má se také opravovat stará kvítkovská komunikace. Myslím si, že je dobré mít příjezdové cesty zdvojené. V případě potřeby poskytnou možnosti objízdných tras, což jsme při stavbě dálnice viděli,“ zdůraznila starostka Napajedel.

Do města se tak lidé mohou nyní dostat po komunikaci od Centra Malenovice a Makra, po kvítkovské komunikaci, dále po dálnici, přes kruhový objezd, ulicí Dr. Beneše nebo kolem Fatry.

„Těch možností je nyní hodně a myslím, že se doprava do Napajedel hodně rozptýlila. Oproti loňsku je to pohádka,“ ocenila starostka.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAPAJEDEL

Rudolf Firkušný (*11. února 1912 Napajedla †19. července 1994 Staatsburg, stát New York, USA) , český klavírista světového jména.

Jaroslav Petřík (*29. září 1941 Napajedla †30. dubna 1990 Napajedla), český scenárista, dramaturg a autor námětů. Pracoval jako dramaturg a scenárista zejména pro dětskou tvorbu ve Filmovém studiu ve Zlíně.

Anna Marie Zelíková (*19. července 1924, Napajedla †11. září 1941, Napajedla), členka třetího řádu karmelského a dobrovolná smírná oběť za hříchy usmrcení nenarozených dětí.

Antonín Šebestík (*9. září 1882 Napajedla †20. března 1956 Praha), český hudební skladatel a pedagog.

Josef Šnejdárek (*2. dubna 1875, Napajedla †13. května 1945, Casablanca), velitel afrických střelců a československých legií.