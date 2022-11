To vše přispělo k mimořádné návštěvnosti zlínské zoo v posledních říjnových dnech, kdy přišlo 30 700 návštěvníků.

Halloween se ve zlínské zoologické zahradě nekonal poprvé. První oslavy uspořádala zoo už v roce 2014.

„Právě v tomto roce náš tým zahradníků poprvé připravil aranžmá, která bavila malé i velké návštěvníky. Další rok jsme přidali dětské prohlídky s čarodějnicemi, poté nachystali stanoviště s úkoly a velký rej nejrůznějších strašidel. Každý rok náš Halloween nabídl nějakou novinku, nicméně oslavy probíhaly pouze během dvou víkendových dnů,“ přiblížil začátky halloweenských oslav ředitel Roman Horský.

Číl dál větší zájem

V letošním roce zlínská zoo poprvé připravila pětidenní oslavy s bohatým doprovodným programem.

„Zájem o Halloween byl rok od roku větší, zprávy na našich sociálních sítí potvrzovaly, že se nám skutečně podařilo vytvořit hezkou tradici. Chtěli jsme všem za přízeň poděkovat, proto jsme se rozhodli připravit letos hned několikadenní oslavy Halloweenu. Věřili jsme, že lidé si k nám najdou cestu každý den, ale skutečnost předčila všechna naše očekávání. Téměř 31 000 návštěvníků je naprosto fantastický úspěch,“ uvedl Horský.

Halloweenskou výzdobu si návštěvníci mohou prohlédnout ještě tento týden.

„Pokud nám to počasí umožní, výzdobu ponecháme až do neděle 6. listopadu. A současně všechny zájemce zveme do zlínské zoo na Halloween 2023. Mohu přislíbit, že opět připravíme nová překvapení,“ doplnila mluvčí zoo Romana Mikešová.

Zoo Zlín je od listopadu otevřena od 8.30 do 16.00 hodin. Pro návštěvu mohou lidé využít zvýhodněné elektronické vstupenky, k dispozici jsou také pokladny na hlavním vstupu. Občerstvení zajistí restaurace Limpopo, během víkendů pak budou v provozu i další restaurace v areálu zoo.