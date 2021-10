Dnes je tomu přesně čtvrt století, co tento svět opustil herec Městského divadla Zlín Stanislav Tříska.

Oblíbeného herce připomíná Šatna Standy Třísky. | Foto: se svolením MDZ

Na zlínských prknech, co znamenají svět, působil dlouhých osmadvacet let. Poslední sezónu však nedokončil. Zemřel ve své šatně po jedné z repríz Shakespearovy romance Cymbelín ve věku 63 let.