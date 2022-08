„Poznejte mamuty, kočkovité šelmy, savce doby ledové, jako je jeskynní medvěd a další. Během této vzrušující a poučné výstavy se dozvíte hodně o vývoji fauny v různých obdobích doby ledové,“ lákají k návštěvě organizátoři.

OBRAZEM: Hrátky nejen s ohněm. Park Komenského patřil vědě

Na výpravu ve stopách obrněných a chlupatých mastodontů v momentálním prostředí se mohou Zlíňané vypravit až do 14. srpna.

Výstava je ve všední dny otevřená od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin.