Dětem se na jednom místě představují jednotlivé sporty tak, aby se mohly nejen podívat, ale také sporty v maximální možné míře vyzkoušet a rodiče mohli poznat klubové prostředí a lidi, kterým své dítě svěří,“ uvedli organizátoři.

To byl i případ budoucího školáka Honzy Kociána. V září nastoupí do první třídy a tak jeho rodiče zvažují, že by odpoledne už mohl chodit i do sportovního kroužku.

„Chtěl by do hokeje, ale ten je asi pro nás finančně nedostupný. Takže to vypadá na hokejbal nebo fotbal,“ uvedla maminka Eva Kociánová.

„No ale když bude zlobit, půjde k mažoretkám,“ doplnila s úsměvem.

„Neee,“ reagoval trochu provinile na předchozí drobné prohřešky v poslouchání rodičů Honzík.

