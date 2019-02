Zlín - /FOTOGALERIE/ Celorepublikové generální stávky sociálních služeb se ve středu zúčastnilo iobčanské sdružení IZAP, které ve Zlíně provozuje integrované centrum Slunečnice. Jeho součástí je ikavárna.

Stávka však neměla tradiční průběh. Pracovníci sice do práce přišli, ale na protest zvolili místo klasického oblečení spací úbor. Aby vedoucím centra Slunečnice vyjádřili podporu pracovali i jeho uživatele celý den v pyžamech.

Motto této stávky totiž zní BED IN (v posteli). Heslo by mělo člověka donutit zamyslet se nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se pracovníci sociálních služeb o své uživatele nestarali a zůstali ráno v posteli.

„Chceme tím upozornit na důležitost naší práce a zabránit jejímu zlehčování,“ uvedla manažerka integrovaného centra Slunečnice Sylvie Zvonařová.

Jako den konání stávky si její organizátoři záměrně vybrali 10. prosinec – Den lidských práv.