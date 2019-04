Zavražděno bylo tenkrát čtyřiadvacet obyvatel osady. Byli zaživa upáleni v hořícím domě. Při nedělním pietním aktu nechyběly významné osobnosti, zástupci armády, pozůstalí obětí, návštěvníci a pamětníci události.

"Bylo to strašné, nikdo neví, co to pro nás znamenalo," vzpomínala například devadesátiletá Marta Nováková z Kroměříže.

Zažila ploštinskou tragédii jako dítě a již pětadvacet let nechybí při pietním aktu na Ploštině.

"Jako děti jsme mezi partyzány předávaly vzkazy. Můj otec byl voják a sem jsme přišli ze Slovenska. Pamatuji, když došlo k té tragédii, rodiče nás nechtěli už pustit z domu. Byla to těžká doba, to si nikdo nedovede ani představit," uvedla tiše žena.

"Je nutné si tyto události připomínat," zdůraznila starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková, která přišla také položit květiny k památníku. Vzdát poctu přišel i starosta Slavičína Tomáš Chmela.

"Chodívám sem několikrát za rok. Tohle místo považuji za jedno z nejkrásnějších v našem regionu a doporučil bych ho všem, kteří jej ještě nenavštívili," uvedl.

Památník ročně navštíví tři až čtyři tisíce lidí. Příští rok na jaře začne jeho plánovaná rekonstrukce. Vyjde na 120 milionů korun, 105 milionů uhradí evropské fondy, zbývající částku zaplatí Zlínský kraj.

"Cílem je vybudovat pietní a zároveň vzdělávací komplex, kde se návštěvníci budou prostřednictvím virtuální reality seznamovat s tragickým příběhem vypálení pasekářské obce. Díky využití moderních audiovizuálních prvků lidé uvidí, jak Ploština vypadala před vypálením," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, který má k místu osobní vztah.

Podle místo čeká rekonstrukce stávajícího objektu Muzea jihovýchodní Moravy, budovy s číslem popisným 23.

"V malé míře dojde k rekonstrukci památníku, kde probíhají každý rok pietní akty k uctění památky obětí masakru v dubnu 1945. Nejzásadnější pro celý areál je výstavba nové budovy expozice. Budova bude mít elipsovitý tvar, umístěna bude blízko kaple Panny Marie na místě kde je dnes zchátralý amfiteátr a bude zčásti zapuštěná v zemi," přiblížil krajský radní.

Podle něj budou vytvořeny i chodníky a komunikace, včetně cyklostezek. V plánu jsou i sadové úpravy terénu, odpočinkové zóny a nainstalování informačních tabulí.

"Chceme areál otevřít v dubnu 2022," doplnil ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec.