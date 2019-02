Všemina – Vůně hovězích gulášů, točeného piva či grilovaných dobrot vítala uplynulou sobotu odpoledne návštěvníky areálu fotbalového hřiště ve Všemině. Konal se tam totiž oficiálně první ročník Všeminských slavností. Počasí přálo, slunce pálilo jako o život, o spokojené lidi tak nebyla nouze.

„Jsem místní, ale vlastně už chvíli vystěhovaný. Překvapilo mě, kolik sem přišlo lidí, nepočítal jsem s takovou účastí," řekl Deníku jeden z návštěvníků Radek Paulinec, který v náruči držel svého malého synka Olivera. Na fotbalové hřiště během akce přijel závodní speciál ze stáje Romana Kresty. A ta právě nejvíce lákala Radka Paulince.

„Jsem totiž fanda rallye," vysvětlil.

Kromě točeného piva byla pro dospělé nejatraktivnější soutěž ve vaření guláše. Té se zúčastnily čtyři místní složky, tedy spíše organizace, konkrétně Český červený kříž, myslivci, hasiči a Tělovýchovná jednota Sokol. Za sportovce bojoval například Milan Turna. „Já myslím, že náš je bezpochyby nejlepší," fandil svému týmu Milan Turna.

Všeminské slavnosti nabídly bohatý program, ve kterém si vybral to své snad každý. Děti si mohly zaskákat na trampolíně či skákacím hradě nebo si nechat pomalovat obličej, k tanci a poslechu zahrály dvě kapely, součástí byl také turnaj v malé kopané, hasiči zase předvedli požární útok.

„S účastí jsme spokojeni. Počasí do včerejška, kdy jsme akci chystali, vypadalo všelijak. Ale nakonec vyšlo," zhodnotil v sobotu za pořadatele Milan Turna.

Namalovat si obrázek, ovšem ne na obličej, ale na paži, si nechala například devítiletá Sabina ze sousední vesnice Neubuz. „Na trampolíně jsem už byla. A jestli půjdu i na skákací hrad, to nevím, asi ne," řekla Sabina.

Pot z nich při vaření lil. Guláš však musel být perfektní

Obří vařečkou v sobotu odpoledne poctivě míchal ve velkém kotli voňavoučký guláš Jaroslav Řehák ze Všeminy. Jelikož slunce pořádně peklo, pot z něj doslova lil, ale on ve voňavé práci nepovolil.

Ani nemohl, chtěl-li se svými kolegy vyhrát. Jaroslav Řehák byl totiž členem družstva místní organizace Českého červeného kříže ve Všemině, které bylo jedním ze čtyř bojujících v soutěži ve vaření guláše.

Ta byla součástí prvního ročníku akce nazvané Všeminské slavnosti.

„Já myslím, že náš Všeminský guláš se nám povedl, je dobrý," řekl Deníku mícháním guláše zaměstnaný Jaroslav Řehák.

K jeho přípravě použili patnáct kilo hovězího masa na čtyřicet litrů.

„Tady kolegyně Jana Ježíková den dopředu maso naložila a dneska ho už vaříme," ukázal na svou spolupracovnici, která poté vzala lžičku a dobrotu ochutnala.

„Každý kromě povinných ingrediencí dává do guláše něco jiného, zkrátka co dům dal. Je to sice tajné, ale prozradím. My na samotný závěr do něj přidáváme mleté nové koření," svěřila se Deníku Jana Ježíková.

Zda jejich družstvo vyhraje, se v průběhu soutěže neodvažovala odhadnout.

„Vloni, kdy byl ještě neoficiální ročník akce, jsme také vařili. Skončili jsme myslím druzí," doplnila Jana Ježíková.