Formace Killer Queen vznikla v červnu 1993 a už během dvou následujících let získala masovou popularitu v domovské Británii. V roce 1999 pak byla skupina dokonce oceněna jako Worldwide Best Tribute Band. V dalších letech kapela dobyla pódia po celé Evropě a USA, a to včetně velkých sálů a stadionů.

Staré Hurdisky drtí bagry. Místo nich vyrostou nové domy za 150 milionů

V roce 2019 bylo jejich turné napříč USA dokonce beznadějně vyprodané. V listopadu téhož roku pak navštívili v rámci evropského turné i Bratislavu, kde se uskutečnily rovnou dva koncerty. Letošnímu vystoupení ve Zlíně předcházel koncert v brněnském Sono centru.