Obří kostky, hry a stovky hraček. Hrátky bez hranic zdarma na Obchodňáku

Po úspěchu podzimní herní výstavy IQ play přichází Obchodní dům Zlín s pokračováním – akcí Hrátky bez hranic. Až do konce ledna je nyní přímo v obchodní pasáži otevřena velká multigenerační herna pro malé i velké návštěvníky s obří „pěnovou“ stavebnicí a stolními hrami. Vstup je zdarma a to denně od 10 do 18 hodin.

Hrátky bez hranic | Foto: obchodnidum.cz

Pro nejmenší děti je v herně připraven speciální koutek z obřích kostek se sestavou hraček vyrobených v České republice z měkké pěnové hmoty. Celkem tu děti mají k dispozici přes šest stovek různých kostek, drah pro autíčka, kolejí, domečků, vláčků, autíček či zvířátek. Větší návštěvníky jistě zaujme série unikátních stolních her, z nichž mnohé si pravděpodobně ještě neměli příležitost zahrát, třeba 3iQ, Směna, Včelky, QARQ a různé tangramy či tetris. Právě ve strategické hře 3iQ, která je podobná známým piškvorkám a je vhodná pro hráče již od 5 let, pak budou moci zájemci poměřit síly v turnaji, který se v rámci doprovodného programu uskuteční v sobotu 25. ledna. Hrát se bude o zajímavé ceny. Po celou dobu je v herně k dispozici personál, který představí pravidla jednotlivých her a poradí také řešení. Z doprovodných akcí, které se uskuteční v lednu v Obchodním domě Zlín, to zdaleka není vše. V sobotu 18. ledna se bude konat na parkovišti za budovou Valašská zabíjačka v režii Bistrotéky Valachy. Řezník Luděk Matyščák z Velkých Karlovicích připraví pod širým nebem různé zabíjačkové speciality, atmosféru podtrhne živá heligonka. Ve stejný den, v sobotu 18. ledna, se chystá rumový večírek s kubánskou hudbou v Baru 1931. Každý čtvrtek a neděli také zpříjemňuje atmosféru v obchodní pasáži živé piano u kavárny ve druhém podlaží. Vždy ve čtvrtky od 17 do 19 hodin zní moderní i klasická hudba v podání Jiřího Leszczynského, v neděli od 14 do 20 hodin se mohou návštěvníci u šálku kávy zaposlouchat do poklidnějších hudebních melodií s pianistou Janem Jurečkou. Více informací na stránkách obchodního domu. Povinné čipy zatím všichni psi nemají. Jaký postih majitelům hrozí? Přečíst článek ›

Autor: Redakce