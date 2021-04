Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

rychlost 42.2 km/h

Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.

Čtyřsetmetrová loď by se vešla například na Luhačovickou přehradu, Fryštáckou nádrž i na otrokovické koupaliště Štěroviště. Neproplula by ale například Vsetínskou Bečvou, na Moravě by se také ukázkově šprajcla a zabrala by úplně celý Gahurův prospekt až k památníku.