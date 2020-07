Zážitek ze setkání s nimi umocní interaktivní zóna s virtuální realitou a zvukovou stěnou. K vidění bude také jedna z největších sbírek žraločích čelistí a zubů.

Proč jezdit k moři, když tajuplný podvodní svět je mnohem blíž – v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Malí i velcí návštěvníci zde mohou přijít prozkoumat a obdivovat hned deset exponátů největších mořských živočichů. Každý je doplněn panelem s informacemi a obrazovkou s videem zachycujícím jeho život v oceánu.

„Všechny exponáty jsou dokonalou kopií oceánských obrů vyrobených na základě detailních předloh vědeckého původu a mohou tak sloužit i jako naprosto věrná učební pomůcka.

Většina exponátů je navíc zasazena do tematických scenérií tak, aby byl jejich příběh ještě dokonalejší a návštěvníci si z výstavy mohli odnést naprosto autentické a výjimečné zážitky ze setkání s těmito tvory,“ přiblížil Jiří Kratochvíl, ředitel obchodního centra.

Ještě více dobrodružství nabídne interaktivní část výstavy. Díky potápěčským virtuálním brýlím je možné se ponořit do oceánu a „osahat“ si mnoho úžasných tvorů.

Do tajemných hlubin odnese návštěvníky i zvuková stěna, a to za doprovodu hlasů, zvuků a zpěvu desítek podmořských živočichů. Do virtuálního světa mohou návštěvníci vstoupit každý den od 13 hodin.

Výstavu doplňují exponáty z jedné z největších evropských sbírek žraločích čelistí a zubů, která obsahuje třeba čelisti žraloka tygřího, 9centimetrový zub žraloka bílého nebo 18centimetrový a několik milionů let starý zub z pravěkého žraloka megalodona. Nebude chybět ani stylový fotokoutek.

Výstava je volně přístupná denně od 1. do 16. července v době otevření obchodního centra, vstup je zdarma. Expozice byla připravena ve spolupráci s Discovery.

Vystavené exponáty:

Běluha severní (o rozměrech 300 × 135 cm)

Delfín skákavý (200 × 90 cm)

Kladivoun velký (270 × 110 cm)

Kosatka dravá (370 × 195 cm) + ledová kra s tuleněm (320 × 110 cm)

Krakatice obrovská (500 × 250 cm)

Manta obrovská (330 × 315 cm)

Plejtvák obrovský (600 × 190 cm)

Vorvaň obrovský (470 × 155 cm)

Žralok bílý (315 × 140 cm)