Vesnička se čtyřmi stovkami obyvatel, jejíž středem protéká řeka Vlára a souběžně s ní vedou vlakové koleje. Na začátku i na konci Bohuslavic nad Vláří protíná cestu vlakový přejezd. Z jedné strany je chráněn závorami, z druhé ne.

Obyvatelé brojí proti zrušení přejezdu. Přibudou nám komplikace, říkají | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Právě tento přejezd je předmětem zájmu místních, správy železnic i dopravního inspektorátu policie. Podle zákona by měl být nechráněný přejezd zrušen. Obyvatelům obce se to nelíbí, starosta dokonce sepsal petici.

„Je to nepříjemné pro celou obec. Přes koleje chodím každý den na procházku do přírody, a nejsem sama. Že bych potom musela celou obec obejít? Totéž místní zemědělci, kteří když budou objíždět celou vesnici, nejen že zašpiní cestu, ale taky ji těžkými stroji zničí. Nebo sousedi, mladá rodina, která má naproti přes přejezd rodiče a často je navštěvuje,“ vyjmenovává Markéta Vávrová, která bydlí v těsném sousedství místa.

„Náhodou se můžou pokazit závory na druhém přejezdu a záchranka se do druhé poloviny Bohuslavic nedostane. Vesnice navíc ztratí kus svého koloritu, který představuje spanilá jízda, průvod, kácení máje. Tím, že nebude průjezdná, se naruší také tradice,“ neskrývá nesouhlas se zrušením přejezdu Markéta Vávrová.

Gymnázia v kraji nejsou přihláškami zahlcena, zájemců je stejně jako loni

Přejezd nedávno prošel opravami.

„Když už ho opravovali, tak mohli tušit, že je potřeba ho i více zabezpečit. Dráhy renovovaly taky zdejší vlakovou stanici, která je teď uzavřená. Nekoupíte tam lístek, ani si nezajdete na záchod, když někam jedete. Místo toho měli investovat do závor,“ dodává Vávrová.

Souhlasí s ní i další obyvatelka vesnice, důchodkyně Libuše Dřímalová.

„Jsem po operaci kolene a přes přejezd chodím několikrát denně. Minimálně vynést odpadky do popelnice na druhé straně, nebo na procházku. A teď to mám obcházet?“ čílí se seniorka.

„Traktory, které tu běžně zemědělci využívají, zničí celou silnici,“ pokračuje.

Do budoucna se plánuje propojení zdejší cyklostezky s okolními obcemi, už teď využívají kolaři trasu, kterou by po zrušení přejezdu museli změnit.

Libuše Dřímalová se navíc obává o dostupnost cesty pro sanitky a hasiče v případě nenadálé události. I proto byly obě dámy mezi prvními, kdo podepsal petici proti zrušení přejezdu.

Obec se rozhodla bojovat peticí

Starosta František Machuča, který patří mezi kritiky zrušení, se rozhodl proti rozhodnutí bojovat peticí. Ocitl se ale mezi mlýnskými kameny, protože z titulu své funkce musí o zrušení železničního přejezdu zahájit správní řízení. Protože je ale on i celá vesnice proti, správní řízení sice zahájí, ale vzápětí k němu pošle námitku.

„Do budoucna plánujeme opravit most na začátku obce, který je v havarijním stavu. Tím ale odřízneme polovinu obyvatel od cesty z vesnice,“ podotýká starosta.

Upozorňuje, že když žádal o instalaci závor na inkriminovaném přejezdu, z drážní inspekce mu odpověděli, že je přejezd přehledný a málo frekventovaný, takže není důvod.

Půllitr plzeňského piva ve Zlíně? Rozdíl i 14 korun

„Teď ale kvůli tomu, že tu závory nejsou, musí přejezd zrušit,“ kroutí hlavou Machuča.

A opravdu, z obou stran je krásně vidět, koleje nelemují ani stromy ani jiná nepřehledná zákoutí. Navíc byl přejezd nedávno opravován.

„Před pěti lety proběhla úprava nevyhovujícího povrchu přejezdu, při které byly původní betonové panely nahrazeny vnitřní pryžovou částí a vnějším asfaltobetonovým krytem mezi kolejnicí a navazující vozovkou. Náklady v rámci údržby činily přibližně 250 tisíc korun,“ shrnul mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.

Instalace závor? Minimálně deset milionů

„Náklady na vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami jsou velmi variabilní, závislé na podmínkách v konkrétní lokalitě, ale i návaznosti na další zabezpečovací zařízení a podobně. V obecné rovině lze říct, že se jedná o částky přesahující minimálně deset milionů korun,“ reagoval na dotaz Deníku Dušan Gavenda.

Správa železnic se řídí legislativou

V současné době je vydán souhlas Drážního úřadu i dopravního inspektorátu policie se zrušením tohoto přejezdu s výstražnými kříži na účelové komunikaci. Zdůvodněním je bezpečnost železničního i silničního provozu.

Správa železnic říká, že přístup do míst za tratí je možný přiměřenou náhradní trasou přes přejezd zabezpečený závorami. Platná legislativa podle ní v takových případech snižování počtu přejezdů vyžaduje.

Eventuální zrušení přejezdu bude možné v případě kladného stanoviska obce a podle stanovených podmínek.

VIDEO: Nový rektor UTB byl slavnostně uveden do funkce

Proč se má přejezd zrušit?

Hlavním problémem přejezdu je jeho slabé zabezpečení, které představuje jen výstražný kříž a dopravní značka „Stop“. Dopravní obslužnost přilehlých pozemků by byla zajištěna přes druhý přejezd. K nemovitostem by se dalo dostat objízdnou trasou, která měří 1,2 kilometru.



Proč nesouhlasí obec?

- Dojde ke zhoršení dopravní situace

- V případě opravy nebo poruchy druhého přejezdu by část obyvatel nemohla z obce vyjet

- Zhorší se oblast rozvoje cykloturistiky - byla schváleno dotace na plánovanou cyklotrasu

- Zhorší se přístup k zemědělským i soukromým pozemkům