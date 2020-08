Jak v tiskové zprávě uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela, v neděli 16. srpna se uskutečnil jazzový koncert na zámeckých schodech v rámci projektu Wolker 120, který je jedním z klíčových při oživení parku.

Díky získání dotace město na podzim přikročí k rekonstrukci zchátralé promítací boudy v areálu letní scény. Po stavebních pracích, které obnášejí výměnu oken, opravu střechy, omítky a izolace celého objektu, se z budovy stane Wolkerův domek.

Celý projekt je vyčíslen na necelých 1,8 milionu korun, z nichž polovinu město získá z dotace. V budoucnu hodlá město pokračovat v úpravě celého areálu zrušením stávajícího oplocení, výměnou sedaček i rekonstrukcí kulturního zázemí za plátnem.

„Kde můžeme získat nějakou dotaci a zvelebit danou část, tam to uděláme,“ ujistil starosta Tomáš Chmela.

Město nechalo zpracovat zevrubnou koncepci rozvoje parku tak, aby byly stanoveny silné a slabé stránky místa samotného. Dále se podařilo kompletně obnovit ozvučení letní scény v parku, a to s přispěním Státního fondu rozvoje kinematografie. S tím, aby se revitalizovala celá parková plocha, však město nemůže a ani nehodlá spěchat.

„Jsme si vědomi, že v době poklesu příjmů z daní nemůžeme dělat vše, co bychom chtěli, ale musíme přistoupit na kompromis. Proto jsme si stanovili klíčová místa v parku, do kterých se pustíme co nejdřív,“ vysvětlil starosta.

Prvním klíčovým místem je právě výše zmíněná letní scéna. Dalším místem, které se již podařilo zvelebit, je most mezi parkem a koupalištěm.

Byl slavnostně otevřen na rodinné akci Bavíme se spolu konané 18. července. Celkové výdaje na nový most se vyšplhaly na částku přesahující 900 tisíc korun, z dotací město dosáhne až na 85 procent nákladů.

Ze Zámeckého parku se tak stal největší integrovaný projekt v historii města – tedy místo, kde se prolíná více dílčích projektů s jedním cílem. Zvelebením a obnovou. Z dotací tak pro splnění tohoto cíle zatím město letos získalo či brzy obdrží okolo 2,5 milionu korun z národních nebo evropských fondů s tím, že zbývající menší část vynakládá ze svého rozpočtu.