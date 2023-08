Trávníky, jedno z největších sídlišť v Otrokovicích, prochází postupnou revitalizací. Aktuálně vstupuje do druhé etapy, která se nejvíce dotkne ulice Kpt. Jaroše. Kromě nových parkovacích míst a obnovy komunikací zde vznikne také nové sportoviště.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Práce budou zahájeny ještě do konce prázdnin a potrvají čtyři měsíce. Investice přijde město na 14,3 milionů korun.

Sídliště Trávníky bylo z velké části vystavěno v 60. a 70. letech minulého století. V lokalitě žije bezmála 3 500 lidí ve zhruba 1 700 bytových jednotkách. Zázemí sídliště přirozeně dožívá a mění se také standardy a nároky na bydlení. Z tohoto důvodu vznikla ve spolupráci s občany města koncepce revitalizace. Cílem je zlepšení života jeho obyvatel a zkvalitnění okolního prostředí sídliště.

První etapa regenerace sídliště proběhla loni v ulici Kpt. Nálepky a zahrnovala rozšíření ulice, vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a úpravu zeleně. Práce radnici vyšly na devět milionů korun.

V srpnu začnou práce na druhé etapě revitalizace.

„Na ulici Kpt. Jaroše, kde nyní parkují auta podélně přímo na komunikaci, bude vybudováno 23 nových kolmých parkovacích stání. Na komunikaci bude opravena obrusná vrstva a následně proveden nový asfaltový kryt. Současně dojde k opravám vstupů do jednotlivých vchodů bytového domu,“ uvedl Aleš Doležel z odboru rozvoje města.

Omezené parkování

Práce si vyžádají dočasné změny v dopravě, kdy nebude možné na komunikaci parkovat. Mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Kpt. Nálepky budou kompletně rekonstruovány chodníky mez bytovými domy. „Povrch bude nově ze zámkové dlažby, přičemž dojde ke zvednutí nivelity chodníků tak, aby bylo zajištěno bezbariérové užívání přilehlých bytových domů. V průběhu rekonstrukce chodníků bude vždy každý bytový dům přístupný alespoň z jedné strany,“ doplnil Aleš Doležel.

Prováděná revitalizace přinese novinky i dětem a sportující mládeži. Hřiště mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Kpt. Nálepky bude kompletně rozebráno a na jeho místě bude vybudováno nové sportoviště. Mládež zde nově najde multifunkční hřiště s pryžovým povrchem a workoutové hřiště.

„Sídliště v Otrokovicích jsou přestárlá a čím dál více se začínají projevovat zejména kapacitní nedostatky v dopravě. Zvažovali jsme vybudování parkovacího domu i odstavné plochy v okrajových částech města. Přesto jsme se stále potýkali s převažujícím názorem, že každý chce mít vozidlo co nejblíže svému bydlišti. Projekt Regenerace panelového sídliště Trávníky počítá s rozmístěním nových parkovacích míst plošně ve všech částech zastavěné lokality. Rozdělen je celkem na osm etap, které by měly trvat devět let. Výsledkem by mělo být až 300 nových parkovacích míst, zrekonstruované chodníky, dětská hřiště, sportoviště i zeleň v okolí,“ uzavřela starostka Hana Večerková.