Ti ale parkem většinou rychle proběhnou, protože místo s bezdomovci budí spíše strach než chuť zdržet se zde déle. Do budoucna by se to mohlo změnit.

Plánovaná investice do revitalizace parku se odhaduje na 90 milionů korun a měla by být podle primátora Jiřího Korce dokončena do roku 2026. Zlín má snahu zvýšit kulturní a společenský význam tohoto místa.

Město nyní vyhlásilo výsledky otevřené krajinářsko-architektonické soutěže na proměnu sadu Svobody. Teď bude následovat jednání s vítězem o zapracování připomínek poroty a dokončení soutěžního návrhu. Do soutěže vyhlášené s Kanceláří architekta města Zlína se přihlásilo pět účastníků z Česka a Slovenska.

Porota složená z předních českých krajinářů, architektů a zástupců města vybrala jako nejlepší návrh autorů z pražského studia Loom on the Moon. Na druhém místě skončila práce ateliéru consequence forma architecs, třetí místo obsadil návrh ateliéru architekty Lucie Radilové.