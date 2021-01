„Celkem kraj od počátku vakcinace obdržel 2 535 lahviček s vakcínou, tedy 15 210 očkovacích dávek. Další průběh očkování se bude přizpůsobovat počtu doručených vakcín,“ uvedlo ve čtvrtek hejtmanství v tiskové zprávě.

Do konce února by pak kraj měl obdržet dalších 7 000 dávek vakcíny Pfizer a 6 800 dávek vakcíny Moderna.

„Jednání o dodávkách neustále probíhají a my můžeme počítat jen s tím, co do kraje skutečně doputuje. Z dodaných vakcín bylo k 27. lednu vyočkováno 10 883 dávek, přičemž druhou dávku dostalo 657 osob,“ konstatoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Kraj podle něj má připraven další plán očkování.

„Do 5. února dokončíme očkování zájemců v pobytových sociálních službách, kde naočkujeme dalších 1 549 lidí,“ upřesnil hejtman.

„Dál budeme očkovat už zaregistrované seniory nad 80 let, pro které uvolníme 596 dávek, 130 dávek dostanou zdravotníci a 1 912 vakcín máme rezervováno na aplikaci druhých dávek už naočkovaných osob,“ přislíbil.

V kraji je aktuálně možné se přes centrální rezervační systém registrovat do sedmi očkovacích míst. Ta jsou v nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí, další očkovací místo je ve Vsetíně a v Uherském Hradišti. Všechna tato místa se zájemcům o očkování nabídnou při registraci.

Do systému se k 27. lednu registrovalo podle vedení kraje téměř 9 932 seniorů nad 80 let, z nich má termín očkování 3 120. Ke stejnému datu se registrovalo také 275 zdravotníků, na termín očkování tak čeká celkem 7 087 zaregistrovaných osob. Registrace je aktuálně umožněna seniorům nad 80 let a zdravotníkům.

„Rychlost očkování je závislá na dostupnosti vakcíny, té máme stále málo. Denně očkujeme v průměru tisíc lidí a jsme připraveni s pomocí praktických lékařů očkovat až pět tisíc denně. V minulém týdnu jsme vyzkoušeli očkování v ordinacích některých praktiků, v případě potřeby jsme schopni vybudovat a otevřít i velké očkovací centrum do čtrnácti dnů. Čekáme jen na chvíli, kdy bude dostatek vakcín,“ uzavřel krajský hejtman Radim Holiš.

