Michal Říha šel původně studovat řemeslo. Povolání elektrotechnika však již dávno pověsil na hřebík. Nyní si plní svůj sen. „Když jsem byl malý, jel jsem do Itálie. Moc mi chutnala tamní zmrzlina. V Čechách jsem ji pak marně hledal. S dětmi jsme neměli kam jít na poctivou zmrzku z mléka a smetany,“ říká Michal Říha.

Zmrzlinář Michal Říha (na snímku) vyrábí v Pravčicích italskou zmrzlinu. | Foto: Deník / Jakub Omelka

Nakonec dospěl k názoru, že než bezvýsledně pátrat po něčem, co by mu připomenulo dětství, raději si zmrzlinu udělá sám. A učit se nebude od nikoho jiného než od samotných mistrů v Itálii. Společně s manželkou se odjeli školit do italského města Codogna.