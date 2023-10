Od vrat až po značení. Plavební komora ve Spytihněvi prochází generální opravou

Generální opravu plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou provede Povodí Moravy. Práce budou rozděleny do dvou let tak, aby od začátku května do konce září mohla probíhat plavba bez omezení. Plavební komora ve Spytihněvi projde kompletní opravou do konce dubna 2024. Práce na obou komorách vyjdou celkem na 47 milionů korun.

Plavební komora ve Spytihněvi prochází generální opravou. | Foto: Povodí Moravy