Na sociální síti se proti tvrzení Petra Liškáře silně ohradila například sestřička interního oddělení Veronika Krhovská.

Později ji veřejně podpořily i další kolegyně, předsedkyně odborového svazu Ludmila Šromotová, Ivana Horková a další. Na bouřlivou reakci zdravotníků upozornil v pátek také Deník.

Odměny pro skutečně aktivní

Ředitel Kroměřížské nemocnice si však stojí za svým.

„Zdravotníci dostali mimořádné odměny,“ zopakoval Liškář Deníku. Své vyjádření však od minulého týdne upřesnil.

„Odměny byly vyplaceny těm, kteří se na zvládnutí první vlny pandemie aktivně podíleli. Byly to odměny za sjednanou práci v triage stanu (odběrové místo – pozn. red.) a v odběrové sanitce, kdy se dotyční dostali do bezprostředního kontaktu s lidmi s onemocněním covid-19, což na ně kladlo obrovské nároky. V žádném případě nešlo o běžnou práci,“ vysvětlil Petr Liškář.

„Pokud sestra Veronika Krhovská odměnu nedostala, neznamená to, že ji nedostali jiní, aktivnější, ti, kterých se tato odměna týkala a měli na ni nárok,“ hájí postup ředitel špitálu.

Sestra Veronika Krhovská však namítá.

„Také jsme prováděli odběry. My jsme byly první v nemocnici kdo vyfasoval anticovidové obleky a masky a bojoval od prvních dnů a bojuje až doposud o životy lidí nakažených covidem-19. Ví pan ředitel, že nám zakázali chodit do jidelny na oběd, abychom nenakazily zbytek personálu, že jsme dostaly masky z ČVUT s filtrací a v nich pracovali i šest hodin v kuse,“ nerozumí rozdílům sestra.

Někteří stále "nepřekousli" jmenování Liškáře

Ředitel již v pátek uvedl, že sestra Veronika Krhovská rozpoutala spíše kampaň proti jeho osobě.

„Sestra z interny reagovala nevybíravým způsobem. Podle mého názoru by však měla vědět, že výkonnostní odměna je za výkon, nikoliv za příchod do práce,“ dodal na její adresu Petr Liškář tento týden.

Je toho názoru, že by se Krhovská měla omluvit, protože jej neprávem nařkla ze lži.

„Paní Krhovská má podporu několika sester. V článku Deníku bylo tuším uvedeno 11 jmen sester. Pro představu – na interně pracuje 79 sester, v nemocnici 322 a máme 3 odborové organizace. Takže v žádném případě se nedá tvrdit, že podpora paní Krhovské je nějak masivní,“ stojí si za svým Liškář.

„Chci se ohradit vůči tomu, že bych vedla kampaň proti osobě pana ředitele. Jen mě naštvalo tvrzení, že vyplatil odměny nad rámec benefitů. Ano, byly jmenovány sestry interní ambulance, protože s těmi jsem byla v úzkém kontaktu. Nicméně po zveřejnění článku se ozývaly sestry z dalších oddělení, že také postrádají jakoukoliv odměnu za tuto dobu,“ bránila se Veronika Krhovská.

„Chápu, že pro některé je frustrující, když i přes téměř dva roky trvající útoky proti mé osobě ze strany takzvaných srdcařů se ukazuje, že je nemocnice úspěšná,“ dodal směrem k „rebelujícím“ zdravotníkům ředitel.

Upozornil tak na svůj mnohými nevítaný příchod do čela nemocnice. Před dvěma lety totiž vystřídal lékařku Lenku Merghentalovou, která se těšila velké oblibě. Za její setrvání ve funkci se tehdy přimlouvala také budoucí krajská radní pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová, která by měla být do funkce uvedena příští týden.

Radní vyplácení odměn prošetří

V současnosti Olga Sehnalová, coby vystudovaná lékařka, pomáhá na covidovém oddělení právě v Kroměřížské nemocnici. Bouřlivou reakci zdravotníků na vyjádření ředitele Petra Liškáře zaznamenala.

„Měla jsem možnost mluvit s řadou kolegyň a kolegů, ať již zdravotními sestrami nebo lékaři v nemocnici. Popisovali jinou realitu, než uvádí pan ředitel,“ uvedla pro Deník Olga Sehnalová.

„Je potřeba si uvědomit, že lidé tady pracují ve skutečně rizikovém prostředí. Jsou intenzivně vystaveni možné nákaze sebe i svých blízkých. Zaslouží za to nejen respekt a podporu vedení, ale i odpovídající finanční ohodnocení. Bez debat,“ dodala Sehnalová, která slíbila, že ihned po nástupu do funkce radní Zlínského kraje nechá vyplacení odměn prověřit.

Na otázku, zda uvažuje o prošetření celého působení současného ředitele ve funkci, případně personální změně, odpověděla neurčitě.

„Uvažuji o všem možném. O fungování a řízení jednotlivých krajských nemocnic samozřejmě také,“ uzavřela Olga Sehnalová.

Odměny možná v roce 2021

Petr Liškář však připouští, že by nemocnice ještě mohla zdravotníkům odměny za práci při koronavirové pandemii vyplatit. Jaké bude kritérium pro získání odměny, však ředitel neprozradil.

„Jakmile zhodnotíme rok 2020, přistoupíme k vyplacení mimořádných, nadstandardních složek mzdy. Pokud nám to tedy situace dovolí,“ pověděl neurčitě.

„Situace je v nynější druhé vlně podstatně náročnější. Dohodli jsme se na příplatcích, zejména pro nejvíce zatížená oddělení,“ přislíbil Petr Liškář.