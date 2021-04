K situaci se na svém twitterovém účtu vyjádřila například i poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD).

„Závěr šetření výbuchů je naprosto šokující a ve všech souvislostech děsivá. Sanace areálu stála stamilióny, problémy dodnes mají spousty místních lidí,“ uvedla na sociální síti.

Bude vyhoštěn prezident?

Prostřednictvím twitteru vyjádřil svou bezprostřední reakci uvedl také starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha. „Zásadní otázka zní: bude vyhoštěn i pan prezident? Ze zprávy jsem samozřejmě v šoku. Jde o státní terorismus, na který bychom měli tvrdě reagovat,“ napsal Blaha.

Nenechme se zahnat do kouta říká Gazdík

Poslanec Petr Gazdík pro Deník uvedl, že se jedná ze strany Ruska o akt mezinárodního terorismu, na který doplatili obyvatelé Zlínského kraje.

„Naše tajné služby pouze potvrdily prvotní spekulace o zapojení tajných zahraničních služeb do výbuchu ve Vrběticích. Předpokládám, že Česká republika bude společně se spojenci z EU a NATO reagovat velmi ostře,“ nechal se slyšet Gazdík.

„Věřím, že se ČR nenechá zašlapat do kouta od této velmoci. Nemůžeme si nechat líbit, že jiný stát páchá teroristický útok na území jiného suverénního státu,“ zní rozhodně od Gazdíka, kterého nepřekvapuje ani to, že se prezident Miloš Zeman nehodlá během příštího týdne ke kauze vyjádřit.

„Už delší čas pozorujeme, že máme prezidenta, který je na nic a pro nic. Neúčastní se zahraničních návštěv, nepodporoval národ při současné koronavirové krize, Toto týdenní nevyjádření mě nepřekvapuje. Potvrzuje to jen jeho náklonnost vůči Rusku,“ dodal Gazdík.

České tajné služby nejsou spolehlivé, tvrdí Okamura

Hnutí SPD ústy svého předsedy Tomia Okamury vzkázalo vládě, aby jednala s rozvahou. Tomio Okamura se totiž obává pravdivosti informací českých bezpečnostních informačních služeb (BIS).

„Chceme vidět důkazy pro tak závažná obvinění. Už jsem požádal předsedu Výboru pro bezpečnost Radka Kotena o svolání jednání výboru. Nakonec byl svolán na úterý,“ informoval Tomio Okamura. Schůze by měla být neveřejná a měla by podléhat utajení. Přítomni jednání by měli být šéfové BIS.

„Existuje bezpečnostní krize mezi USA a Ruskem, vypovídají se diplomaté, eskaluje hrozba válečného konfliktu na Ukrajině. Byl bych nerad, aby byla Česká republika vtažena do nějaké roztržky, která pro ni pak může mít fatální následky,“ upozorňuje Okamura.

„BIS v nedávné době už několikrát pochybila. Například kauza ricin, která se ukázala jako smyšlená,“ udává příklad předseda SPD.

„Hrozí ztráta důvěryhodnosti Česka v zahraničí, která je už nyní silně podkopána opakovanými chybami exministra zahraniční Petříčka,“ dodal Okamura, který ovšem přiznává, že v případě prokázání vyřčených obvinění, by měla Česká republika přestat s Ruskem spolupracovat na klíčových projektech typu dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Útok proti demokracii, Říká Šojdrová

Europoslankyni Michaelu Šojdrovou překvapilo, mimo samotného zjištění o zapletení ruských tajných služeb do výbuchu, také načasování sdělení informace veřejnosti.

„V době, kdy měl odjet pan vicepremiér do Ruska, oznámit tak šokující zprávu. Navíc více než šest let po samotné události je podivné,“ míní Šojdrová. „Nicméně jsem ráda, že se zjistilo, kdo za tím stojí. Za zásadní považuji také ujištění, že u nás stále fungují nezávislé bezpečnostní složky, které byly schopny tento příklad odkrýt,“ děkuje za dobře odvedenou práci Šojdrová, která bude během příštího týdne informovat o nových skutečnostech své kolegy v evropských institucích.

„Věřím, že se u svých kolegů dočkáme maximální podpory. Je to další z aktů proti demokracii a evropským hodnotám,“ je přesvědčena Michaela Šojdrová. Česká republika by měla podle Šojdrové přijmout i další kroky. Mezi nimi například vyřazení Ruska z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

„Bylo by na místě i přehodnotit naše vzájemné vztahy. Musí přijít na řadu nejpřísnější odpověď. Ukazuje se, jaký je Rusko partner. Mrzí mě, že se o tom musel někdo přesvědčit tímto způsobem,“ uvádí Šojdrová s tím, že v této otázce nemá důvod premiérovi a vicepremiérovi důvěřovat.

Je čas na narovnání vzájemných vztahů

Časový odstup od událostí ve Vrběticích a zveřejněním závěrů vyšetřování je naopak podle senátorky za okres Kroměříž Šárky Jelínkové pochopitelný.

„Kvůli závažnosti vyšetřování, mezinárodním vztahům a spoluprací na vyšetřování to celkově trvalo dlouho. Překvapilo mě to každopádně jako všechny velmi nemile. Je šokující, že se v dobách míru ve svébytné zemi něco takového stane a že tu působí ruští agenti,“ udivuje se Jelínková, podle které se ukazuje, že Rusko je pro nás hrozbou, před kterou bychom se měli mít na pozoru.

„Teď se to provalilo v plné síle. Je to strašné. Snad to ale pomůže k narovnání vzájemných vztahů, protože tu byla neustále snaha zatahovat Rusko do ovlivňování dění u nás. Mluvím třeba o vyřazení Ruska z tendru na Dukovany a podobně,“ pokračovala Šárka Jelínková.

Nejsou předloženy důkazy

Ostravský poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy Leo Luzar v pořadu Partie na CNN Prima News uvedl, že včerejší prohlášení Andreje Babiše a Jana Hamáčka je třeba řádné podložit důkazy.

„Chybí mi důležité informace. Stojí za tím opravdu nevyřízený účet mezi obchodníky se zbraněmi, kteří na našem území pořádají rejdy a zásobují cizí mocnosti zbraněmi? Soukromá firma skladovala velké množství munice a zbraní v rámci soukromého skladu ve Vrběticích. Co dělaly naše tajné služby? Proč neměly zmonitorované, co se tam děje?“ klade si otázky Leo Luzar.

Závažnost celé situace si však Luzar uvědomuje. Jakékoliv zásahy tajné služby na území jiného státu jsou podle Luzara znaky terorismu, které musíme odsoudit.

„Jsem zastáncem debaty a nevyhrožování zbraněmi. Vnímáme riziko ozbrojené války. Ať jednají tajné služby, diplomaté,“ řekl ještě Luzar pro CNN Prima News.

Sedm let mlčení tajných služeb?

Skeptický vůči vyjádření premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka je také generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor.

„Nevěřím tomu, že se Andrej Babiš a Jan Hamáček dozvěděli tak závažné informace až v pátek večer, kdy ještě Jan Hamáček seděl na kufrech a chystal se v pondělí na návštěvu Moskvy,“ zapochyboval v pořadu Partie na CNN Prima News Andor Šándor.

„Těžko se mi věří, že by čelní představitelé vlády nedostávaly informace průběžně během sedmi let,“ nechápe Andor Šándor.

„Věta premiéra o tom, že máme jasné důkazy, že existuje vážné podezření je takový protimluv. Nechci zpochybňovat, ale příliš nevěřím vyprávění o putovní dvojici agentů GRU, kteří páchají po světě různé útoky. Ale ta věc se stala, to nezpochybňuji. Jen se mi zdá, že informace nemají logiku a nezapadají do sebe,“ řekl v diskusi bezpečnostní poradce.

„Nedokážu si představit, čím by mohly být Vrbětice pro Rusko bezpečnostní hrozbou,“ nerozumí zjištění tajných služeb Andor Šándor.