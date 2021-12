„Aktuálně platí rozhodnutí z minulého týdne, že bude ohňostroj bez programu, ale čekáme na vyjádřeni vlády a podle toho budeme reagovat, čekáme, co bude,“ zmínil primátor Zlína Jiří Korec.

V Otrokovicích součástí lampioňáku

Naopak v Otrokovicích si již tradiční ohňostroj užili a to 17. listopadu. Tato akce bývá tradičně spojená s lampionovým průvodem. Letos ji navštívily stovky lidí.

„Město Otrokovice silvestrovský ani novoroční ohňostroj neorganizuje. Pořádá však ohňostroj v rámci lampionového průvodu, oslavy příchodu Nového roku tak u nás necháváme na lidech,“ usmála se mluvčí města Otrokovice Lenka Vaculová.

Doplnila, že letošní lampionový průvod s ohňostrojem měl velký úspěch, akci si nenechaly ujít stovky lidí. „Přišlo jich opravdu hodně, po době rušení akcí je vidět, že se na to lidé těšili,“ doplnila.

Luhačovice a Fryšták? Ne

S městským ohňostrojem letos nepočítají v lázeňských Luhačovicích. Ten dříve býval součástí vánočního jarmarku. Protiepidemická opatření však omezila podobné akce i zde. „V současnosti o ohňostroj v Luhačovicích není zájem,“ vysvětlil starosta Marian Ležák.

Ani lidé ve Fryštáku si ohňostroj spojený s příchodem Nového roku pořádaný radnicí neužijí. Přesto podle starosty Lubomíra Doležela o ně nebude ve Fryštáku nouze.

„Město Fryšták na Silvestra ohňostroj neorganizuje. Je to jednak z důvodu, že lidé za touto akcí jezdí do Holešova nebo do Zlína a také z důvodu protiepidemických opatření,“ vysvětlil. Podle něj tak město nechává tyto radovánky čistě jen na občanech Fryštáku. „Věřím, že i letos budou na obloze nad Fryštákem zářit desítky ohňostrojů,“ doplnil Lubomír Doležel.

Sidonie a Slavičín? Ano

Na ohňostroj do Sidonie, místní části Brumova-Bylnice se každoročně sjížděli lidé nejen z města a jeho okolí, ale také ze Slovenska. Velkolepou akci si tak nenechaly ujít stovky lidí. Ten letošní silvestrovský ohňostroj bude vzhledem k aktuální situaci podle slov starosty Kamila Macka však v komornějším duchu.

Pandemická opatření zasáhla do termínu, kdy se měl slavnostní ohňostroj uskutečnit i ve Slavičíně.

„Kvůli tomu jsme zrušili slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, proto jsme ohňostroj přesunuli na Silvestr. Bude odpálen z prostoru Horního náměstí. Půjde o velký zážitek, program bude doprovázen hudbou,“ představil starosta Slavičína Tomáš Chmela.