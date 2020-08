Recept na okurkový nálev od náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse

Nálev na 3litry vody:

28 dkg krystalového cukru

1litr 8% octa

12 dkg soli

1/2 polévkové lžíce hořčičného semena

1/3 polévkové lžíce nového koření

1/2 polévkové lžíce pepře celého

4-6 bobkových listů

3 hřebíčky

křen

skořice celá 1kus

Do sklenic: mrkev, křen, cibule, kopr

Nálev přivést k varu a chvíli povařit. Poté do sklenic přidat okurky, zalít nálevem a přivést v zavařovacím hrnci na teplotu 80° C. Odstavit a 30 minut nechat v hrnci. Následně vytáhnout, ochladit, položit na ručník víčkem dolů, přikrýt ručníkem a nechat takto do rána. Uskladnit do chladnějších prostor.

„Zavařuji v klasickém zavařovacím hrnci z roku 1950, přes léto udělám asi 70 sklenic,“ prozradil Ondřej Andrys.

