V případě, že by výslech na detektoru prováděla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), chce mít ale u vyšetření nezávislou osobu, protože policejní centrále nevěří. Mluvčí BIS Ladislav Šticha ale ČTK řekl, že představa, že si BIS pozve civilistu na detektor lži, je absurdní.

Prezident v neděli uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že dvojici ruských agentů mohl provést do areálu muničních Právní zástupce Radek OndrušZdroj: Deník/Jaroslav Perdoch skladů ve Vrběticích jeden z majitelů firmy Imex. A pracovník Imexu podle Zemana navíc odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti. S tím ale Ondruš (na snímku vpravo) zásadně nesouhlasí.

Dektektor ano, ale s podmínkami

"Pokud to policie bude tvrdit, tak předložíme doklady, já osobně jsem psal, že souhlasíme s detektorem. Měli jsme pouze dvě podmínky, že nezávisle na té zkoumané osobě, ta dopředu nebude vědět otázky, ale ty otázky budou předloženy nezávislé kontrole, jestli neobsahují i dotazy k věcem, které nesouvisejí s vyšetřováním. To znamená, aby se detektorem nezjišťovaly nějaké citlivé politické nebo jiné otázky," uvedl Ondruš tím, že dalším požadavkem je, aby u vyšetření na detektoru byla přítomná nezávislá osoba, která zkontroluje, že průběh je standardní.

Následně zdůraznil, že žádný ze zaměstnanců společnosti Imex nebyl v souvislosti s Vrběticemi jakkoliv stíhán, tím méně ani obžalován a proto nemohl být zproštěn.

Omyly a nepravdy

Celkově měl právní zástupce ostravské společnosti Imex Group Radek Ondruš k projevu prezidenta i další výhrady.

„Pan prezident vedl několik zjevných omylů a nepravd, což svědčí o špatné práci těch, kteří mu připravovali podklady,“ začal s argumentací právník Imex Group Radek Ondruš.

Podle něj Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pracuje s více verzemi, nikoliv jen se dvěma, o kterých prezident mluvil. Proti vyjádření prezidenta Miloše Zemana o tom, že policie pracuje s hypotézou, že vrcholný činitel společnosti Imex Group provezl ruské agenty do vrbětického areálu, se podle slov Radka Ondruše společnost důrazně ohrazuje.

„Neexistuje žádný důkaz podporující tuto hypotézu. Majitel, který je výkonným ředitelem společnosti jel den před výbuchem do skladu zkontrolovat připravenost jedné zásilky, která měla být za několik dní vyskladněna, k expedici. Následně zjištěné vady uložil podřízeným odstranit. Do skladu jel sám, ale byl podroben přísné kontrole ostrahou, která kontrolovala i kufr vozidla. Klíče od skladů včetně vstupních kódů však mělo k dispozici i VTÚ, takže je tam mohl pustit i někdo jiný. Imex trvá na tom, že v rozhodnou dobu nikdo ze zaměstnanců společnosti nikoho z cizinců do areálu nedoprovázel,“ zdůraznil Radek Ondruš.

Verze o chybné manipulaci s municí? Neobstojí

Podle Radka Ondruše také není pravda to, že výkonný ředitel a majitel Imex odmítl fyziodetekční vyšetření (detektor).

Právník Imex Gropu současně nesouhlasí ani s tvrzením, že výbuchy mohla způsobit neodborná manipulace s municí.

„Verze o chybné manipulaci mohla platit jen do 3. prosince 2014, pokud tím nemyslel chybnou manipulací s municí ze strany složek IZS,“ zdůraznil Radek Ondruš.

Podle něj totiž od prvního výbuchu pracovníci Imex neměli do areálu vstup a nemohli tedy s municí jakkoliv manipulovat.

„Kladu si tedy otázku, jak vybuchl druhý sklad, který byl, jak prezident uvádí řádně zkontrolován a žádné výbušné zařízení v něm nebylo nalezeno. Pokud se prezident prostřednictvím policejního prezidenta s podrobnostmi vyšetřování seznámil – musel o existenci více verzí vědět,“ komentoval slova hlavy státu právník Imex Group.