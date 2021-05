Velké Karlovice jsou oblíbenou turistickou destinací dlouhá léta. Zájem ještě zesílil poté, kdy se zde natáčel televizní seriál Doktor Martin. Podle starosty obce Miroslava Koňaříka má však vše své hranice: i cestovní ruch.

A v Karlovicích se blíží hranici únosnosti. „Snažíme se jej už dva, tři roky brzdit, ale má to svou setrvačnost. Stále se u nás staví domy, které neslouží pro celoroční bydlení, ale fungují jen rekreačně. Netajím, že z toho nemáme příliš velkou radost,“ říká Koňařík.

Vloni navíc příliv turistů do Karlovic ještě nabral na síle. Protiepidemická opatření, především nemožnost vycestovat za hranice, přiměla lidi vyhledávat si vyžití v tuzemsku. Ideálně v přírodě.

V tomto směru mají Velké Karlovice jistě co nabídnout. Není se tedy co divit, že to ve valašské vesnici velmi rychle pocítili. I navzdory faktu, že byla omezená možnost ubytovávat se.

„Lidé nařízení nerespektovali. Jezdili sem a ubytovávali se dál s vysvětlením, že jde o pracovní cesty. Až potom i vládě docvaklo, že pracovní cesta s celou rodinou asi není správně,“ připomíná Miroslav Koňařík.

Turisty neodradil ani výrazně zeštíhlený kulturní kalendář.

„Přestože se letos nekonaly masové akce typu Karlovská pouť nebo Hrnčířský den a bylo méně zájezdů, lidí je hodně. Jejich dotazy směřují na cyklotrasy i turistiku, nově otevřený Vodní svět, ubytování na wellness hotelech,“ všimla si v létě Petra Kratochvílová z Informačního centra Velké Karlovice.

Dřevěný kostel nebývale láká

Nebývalý zájem byl také o dřevěný kostel Panny Marie Sněžné, kde byly prohlídky spojené s výkladem.

„Nepamatuju si, že bych měl až tři sta lidí za den a dvacet komentovaných prohlídek,“ svěřil se vloni průvodce Lukáš Holčák.

Ve Velkých Karlovicích tak mnozí paradoxně letos přivítali rozhodnutí vlády na nějakou dobu uzavřít v zemi okresy a omezit průjezd mezi nimi.

„Vloni tady bylo opravdu hodně návštěvníků a mnozí místní už z toho také neměli radost. Kolikrát mi říkali: tak my nosíme roušky a cizí sem jezdí na výlety a nic nerespektují. Když se okresy zavřely, byla to pro nás jakási úleva. Ani jarní vlna epidemie se u nás potom nijak dramaticky neprojevila a možná, že to byl jeden z důvodů,“ dodává starosta Karlovic Miroslav Koňařík.