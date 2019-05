Kdo je Michaela Šojdrová

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP) byla zvolena do Evropského parlamentu poprvé v roce 2014. Dnes je členkou Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM), členkou delegace EU-Turecko a aktivní náhradnicí ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a podvýboru pro lidská práva (DROI). Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělávání, kultury a rodinné politiky.

16. dubna 2009 převzala od francouzského velvyslance Charlese Friese významné státní vyznamenání "Řád za zásluhy", který mi udělil francouzský prezident Nicolas Sarkozy za rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi.

Od července 1998 je členkou Celostátního výboru KDU. V květnu 2009 byla zvolena 1. místopředsedkyní KDU-ČSL a rok později vykonávala funkci úřadující předsedkyně strany. V letech 1996 byla zvolena poslankyní za KDU-ČSL do Parlamentu ČR, kde pracovala ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

V Evropského parlamentu působí jako místopředsedkyně ve výboru pro kulturu a vzdělávání, jako členka výboru pro práva a žen a rovnost pohlaví a jako náhradnice ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Pět let byla jedinou českou poslankyní ve výboru pro kulturu a vzdělávání. Zde hájila zájmy našich studentů, učitelů, škol nebo památkářů. Snaží se podporovat učitele a prosazovat, aby se zvýšila prestiž jejich povolání. Evropský parlament požaduje trojnásobné navýšení rozpočtu na program Erasmus, díky kterému se otevírá možnost zahraniční zkušenosti pro 12 milionů účastníků, žáků i učitelů.

V dalším období chce usilovat o členství v zemědělském výboru, kde momentálně také není žádný Čech. Chce zde prosazovat zájmy českých zemědělců s cílem netrestat velké zemědělské podniky a zároveň více podpořit malé a střední zemědělce. Chce pomoci s tím, aby se do naší zemědělské krajiny vrátilo to, co jí chybí – rozmanitost a voda. Nejen zemědělci, ale všichni mají obavu ze sucha. Evropské dotace musíme směřovat na opatření pro lepší hospodaření s vodou, včetně zemědělské výroby.