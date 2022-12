„Musím říct, že si této iniciativy opravdu hodně vážíme, dnešní doba není jednoduchá a každá akce, která podporuje boj s rakovinou i osvětu, má smysl. Naše nemocnice má navíc Komplexní onkologické centrum, staráme se také o pacienty v jiných regionech, nejen na Zlínsku. Podpora má tudíž celokrajský význam,“ uvedl ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Primářka Onkologického oddělení Markéta Pospíšková k tomu dodala: „Ráda bych za všechny poděkovala, výtěžek použijeme na vybavení nové onkologické ambulance. Rakovina prsu patří u žen mezi nejčastější a nejzhoubnější, některou z forem rakoviny navíc onemocní v České republice v průběhu života každý třetí člověk. Podpora výzkumu, dalších možností léčby nebo investice do stávajících onkologických center je proto velmi důležitá. O onkologických onemocněních a prevenci by se mělo co nejvíce mluvit, včasný záchyt rakoviny může zachránit mnoho životů.“

Růžový říjen zlínského Obchodního domu se mezi dobročinné akce, které právě v říjnu po celém světě podporují boj s rakovinou prsu, zařadil letos podruhé.

„Z každého říjnového nákupu v zapojených gastro podnicích a prodejnách Obchodního domu putovala koruna na transparentní účet ve prospěch zlínské nemocnice. Největšími částkami přispěla Bistrotéka Valachy spolu s DM drogerií a Euro Car. Mimo to se v obchodech rozdávaly kartičky s číslem účtu, aby mohli zájemci přispět také napřímo další částkou, a na dva týdny jsme růžově nasvítili Obchodní dům ve spolupráci s ROBE Lighting, abychom na problematiku výrazně upozornili,“ uvedla manažerka Obchodního domu Zlín Soňa Ondřejová. K akci se opět připojili také fotbalisté FC Trinity Zlín a hokejisté PSG Berani Zlín.