Rekonstrukce se zaměří na podzemní přístavby včetně inženýrských sítí a revitalizaci celého zlínského zámku. V příštím roce by se měly zpracovat všechny projektové dokumentace a povolení. „Realizace stavebních prací podzemní přístavby a inženýrských sítí by pak mohla být hotova v roce 2026,“ dodal Melzer.

„Předpokládaná cena všech etap výstavby by se mohla pohybovat okolo 250 milionů korun,“ sdělil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Velké plány pro centrum Zlína

V letech 2026 – 2027 bude následovat realizace výtahů, nového vstupního foyer,hygienického zázemí v prvním nadzemním podlaží a reprezentativních prostor ve druhém podlaží. Ve třetím podlaží bude hygienické zázemí, reprezentativní a administrativní prostory. „Ve čtvrtém podlaží vzniknou nové krovy, administrativní prostory a technické zázemí. Na závěr proběhne rekonstrukce fasády objektu,“ doplnil mluvčí.

Revitalizace se dočká i navazující okolní prostranství Sadu Svobody a kromě nového vzhledu se snad i zbaví bezdomovců, kteří ho obývají. Podle primátora Jiřího Korce by revitalizace parku za zhruba 90 milionů korun měla být dokončena do roku 2026. Zlín by tak měl získat důstojnou spojnici historického centra a továrního areálu.