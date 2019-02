Zlín – „Leckdy nám tu jde o život," upozorňují obyvatelé Zlína-Prštného na značně frekventovanou křižovatkou nedaleko obchodního centra Albert (dříve Insterspar). Situace hlavně pro pěší je tam nebezpečná, nepřehledná, křižovatkou přitom denně projíždí tisíce aut. Už v pondělí měla být ovšem vytížená ulice Nábřeží v místě křižovatky s ulicí Přímá pro šoféry zavřená.

Ještě v úterý tomu tak ale nebylo. Důvodem má být rekonstrukce včetně několika dopravních úprav, které přinesou bezpečnost chodců i řidičů.

„Není to tak dlouho, vlastně minulý týden, co na křižovatce srazilo moji dospělou dceru auto. Naštěstí spadla jen na kolena, měla nějaké odřeniny, naraženiny, modřiny. Přecházela přes cestu, auto ji nevidělo, tak do ní bouchlo zezadu," stýská si obyvatelka lokality Prštné Marie Košťálová.

Šofér od nehody prý neodjel, naopak chtěl dívku odškodnit. „Je to tam opravdu nebezpečné. Jestli to nějak vyřeší, budeme rádi. Semafory a přechody budou perfektní," dodává obyvatelka.

Zpoždění zahájení oprav město netěší. „Stavbu jsme totiž řádně předali stavební firmě. To, že dosud nezačala, je i pro nás nepříjemným překvapením. Aktuálně máme slíbeno, že se začne ve středu," informoval v úterý mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Uzavírka se podle něj dotkne zejména řidičů, kteří si přes ulici Nábřeží krátí cestu z Jižních Svahů na tř. Tomáše Bati směrem na Otrokovice, nebo naopak motoristů, kteří z třídy Tomáše Bati odbočují do Prštného a tudy míří na Jižní Svahy.

„Objízdné trasy povedou po silnici Gahurova a tř. Tomáše Bati (silnice I/49) a Přímá do Prštného. Vyznačena bude v obou směrech," říká mluvčí.

Ve finále pak křižovatka bude bezpečná, jak po tom mnozí už roky volali. „Budou tam tři přechody, na každé silnici jeden. Konkrétně ve směru do Prštného, k Managu a na silnici k Jižním Svahům. Přechod nebude pouze na mostě," vysvětluje Zdeněk Dvořák. Nově má být také vybavena semafory, které pořeší všechny směry.

„Počítá se i s obnovou povrchu silnice a chodníků," podotýká Jaroslav Kubáč z odboru koncepce a realizace dopravních staveb zlínského magistrátu.

Do Prštného zajíždí také městská hromadná doprava (MHD), ale pouze v omezeném rozsahu. A i to by se právě do budoucna mohlo změnit. Město připravuje počet spojů rozšířit, přičemž podmínkou je právě rekonstrukce křižovatky a také výstavba zastávky, která se objeví před autobarem. K ní by mohlo dojít v druhé polovině příštího roku. Konkrétní požadavek však magistrát ještě na DSZO (Dopravní společnost Zlín-Otrokovice) nevznesl.

„Zatím jsme jej neobdrželi. Ze strany DSZO bude možné takovou linku provozovat, pokud si ji město objedná a uhradí příslušnou ztrátu, která je s provozováním MHD a s každým prodloužením sítě spojena," říká mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Představa pravidelné linky městské dopravy mnohé místní obyvatele těší. „Jsem pro, zvedám pro ni ruku. Hlavní je teď ale vyřešit dopravní situaci na křižovatce, tvoří se tam především v dopravní špičce kolony. I já mám někdy strach přejít přes cestu. Řidiči nás sice pouští, ale jen ti slušní," míní například Roman Šerý.