Opuštěným psům pomáhají i sociální sítě. Tito čekají třeba na vás

FOTOGALERIE / Aguillas je moc hodný pes. Je to osmiletý, pětatřicetikilový kříženec retrívra, spíše ustrašené povahy. Možná je mu jen smutno po jeho lidské rodině. Původní majitel si jej přivezl ze Španělska a Aguillas žil šťastně v domku se zahradou. Avšak majitele zavál čas a pracovní vytíženost do zahraničí, rodina se rozpadla a Aguillase odložili do útulku.

„Tento urostlý přítel by byl vhodný do rodinného domu a máme důvod se domnívat, že i k dětem. Klidně chodí na vodítku, ostatních psů si spíše nevšímá,“ uvedla o svěřenci Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně vedoucí zařízení Eva Poiselová. Aguillas byl přijat s kožními problémy. „Nevěděli jsme, co mu je může způsobovat, proto jsme zvolili léky proti alergii a protialergenní granule,“ vysvětlila Eva Poiselová s tím, že v útulku zjistili, že i když již vypadá jejich Španěl v pořádku, má alergii na potravinovou složku a momentálně zjišťují na jakou. „Je to pohodář, máme ho moc rádi,“ říká vedoucí útulku s tím, že pes potřebuje domácí léčbu, i když bude finančně náročná. Ve Zlíně, jak se říká útulku lidově „na Vršavě“, stojí roční provoz podle vedoucí zařízení Evy Poiselové kolem tří milionů korun. Jeho kapacita je 80 míst pro psy a 40 pro kočky. „Psů míváme již dlouhodobě kolem 70. Zato u koček je situace jiná. Nyní jich máme 60,“ vysvětlila vedoucí zařízení. Do zlínského útulku se zatoulaní psi a kočky dostanou většinou se zlínskými strážníky. Odchytová služba MP Zlín ročně provádí stovky odchytů. „Dostanou se k nám také například, když umře jejich majitel nebo se vyskytne v rodině alergie. Pokud máme místo, vyjdeme lidem vstříc a pomůžeme,“ doplnila Eva Poiselová. Dívenku srazilo auto u vlachovické školy, letěl pro ni vrtulník Přečíst článek › Pokud lidé mají zájem o venčení útulkových psů, v tom zlínském mají s touto činností již dlouholetou tradici. A i když jiné útulky od této praxe upustily, pokračují dál. „Jsme asi jedni z posledních, kdo chce tohle zachovat. Zájem o venčení je obrovský. Máme radost ze zkušených pravidelných návštěvníků, kteří dokážou udržet psa, umí s ním manipulovat, vědí, jak se k němu mají postavit,“ komentovala Eva Poiselová. Necelou čtyřicítku psů mají stále v Městském útulku pro psy Čápka v Kroměříži. „Náklady na provoz loni činily asi 1,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí města Jan Vondrášek. „Dostávají se k nám psi většinou z ulice, kdy nám je předávají strážníci městské policie,“ přiblížila pracovnice útulku Šárka Kolaříková. Doplnila, že v současnosti mají naplněnou kapacitu, a tak přijímají jen psy v nouzi. I zde je velký zájem o útulkové venčení. Dětem bez doprovodu rodičů je však nesvěří. PRÁCI SI BERE DOMŮ Žádné rapidní přibývání psů v útulku ani snižování jejich počtu nemají ve Zvířecím útulku Vsetín. „Kapacitu máme 22 psů, ale dokážeme umístit až 25,“ vyčíslil vedoucí útulku Jan Hába, který zde pracuje více než 22 let a doma má již druhého „útulkového psa“. Podle vsetínské radnice stojí ročně provoz útulku 1,7 milionu korun. Možnost venčení chlupatých svěřenců návštěvníky nenabízí. V psím útulku ve Valašském Meziříčí přijímají zatoulané psy od roku 1994. „Nyní jich máme kolem 20. Kapacitu máme 24 kotců. Bereme k nám každého zatoulaného psa,“ komentoval vedoucí zařízení Petr Kalus. Zdůraznil, že díky sociálním sítím, na kterých lze sdílet informace i fotky, mají příběhy ztracených zvířat většinou šťastný konec. Buď se podaří zatoulané chlupáče vrátit majitelům, nebo jim najít nové rodiny. Ani zde nenabízejí venčení veřejností. „To provádí naši školení pracovníci,“ vysvětlil Petr Kalus. Kvůli nákaze salmonelou zaplatí Baťovka pokutu Přečíst článek › UVÁZANÝ PŘED NÁKUPNÍM CENTREM Několik hodin byl uvázaný před nákupním centrem v Rožnově pod Radhoštěm další obyvatel tamního psího útulku. „I takto se k nám psi dostanou. Jejich majitel je někde jen uváže, opustí je a oni hodiny čekají, že se k nim vrátí…“ řekl jednatel psího útulku Jindřich Žák. Pečují nyní o 30 psů a 10 koček. „Snažíme se informovat veřejnost hlavně přes sociální sítě. Často jsou pejsci do několika hodin zpátky doma,“ uvedl Jindřich Žák. První rok provozu útulku podle něj vyšel přibližně na 1,5 milionu korun a je společným projektem obcí mikroregionu. Rekonstrukce křižovatky počkala na plynovod Přečíst článek ›

Autor: Jana Zavadilová