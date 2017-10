Ošklivý podchod zkomplikuje i dopravu

Těžký úkol čeká zlínskou radnici. Zjistit, proč zatéká do kontroverzního podchodu u opravovaného obchodního domu Prior.

„Pravděpodobně je to proto, že po odstranění původních nadzemních objektů, které tvořily nadstřešení, se vsakující se voda dostává po nové izolaci až na izolaci původní, přes kterou protéká dále do konstrukcí,“ udává za město mluvčí Zdeněk Dvořák s tím, že bude potřeba odkrýt konstrukci podchodu z vnější strany a provést obnovu hydroizolace.

„Na takto komplikovanou akci je třeba se důkladně připravit,“ dodává. Nedokáže odhadnout časový horizont, uvádí ale, že určitě půjde o roky.



„Před zahájením stavebních prací by měla být dokončena revitalizace ulice J. A. Bati jako alternativní objízdná trasa,“ vysvětluje Zdeněk Dvořák. Město tudy plánuje odklonění dopravy při rekonstrukci podchodu seshora. Po třídě Tomáše Bati ale jezdí kolem 30 tisíc aut denně, odklonění dopravy tak způsobí nemalé problémy v plynulosti dopravy.

„Vzhledem k faktu, že se jedná o páteřní dopravní komunikační tepnu města, bude se jednat o velmi vážnou dopravní komplikaci. Celý projekt se musí připravit tak, aby negativní dopady na dopravu a obyvatele města byly co nejsnesitelnější,“ uvedl Lukáš Fabián ze zlínského magistrátu.



Na podzim roku 2013 se začal psát nekonečný příběh jednoho ze zlínských podchodů. V tu dobu vyrazili na nejošklivější místo Zlína dělníci i těžká technika. Začala rekonstrukce starého podchodu vedoucího z náměstí Práce do bývalého areálu Svitu. Rekonstrukce podchodu stála téměř padesát milionů korun a od počátku ji provázejí nepříjemnosti.

Problémy nevymizely doposud. Město tak chystá projekt, na jehož konci může v krajním případě stát uzavření jedné z nejdůležitějších cest v krajském městě. Jezdí po ní denně desítky tisíc aut.



V létě roku 2014 se po devíti měsících oprav otevřel nový podchod lidem. Ti však nereagovali s nadšením, vadilo jim nezastřešené schodiště příliš strmé a nebezpečné, zejména pro starší lidi, neopravené prodejny v podchodu. Nicméně bylo nutné si zvyknout.



DEŠŤOVÉ KAPKY ODHALILY SLABINY



Pak nám ukázaly deště, co umí vytvořit na nezastřešeném schodišti opraveného podchodu. Proměnilo se ve vodopády řítící se vody do vnitřních prostor.

„Nejde o problém projektového charakteru. Odkryté podchody jsou běžné a s vodou na schodišti se počítá. Podchod je koncipován tak, aby dešťová voda byla z prostoru odvedena,“ uvedl k problému mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Přesto se na velkých šedých čtvercích drží kaluže vody i mnoho dní po dešti.



Do podchodu začalo zatékat i několika místy seshora, což se ukázalo ihned po dokončení oprav v červenci stejného roku. Po necelých třech měsících město přistoupilo k opravám opraveného.

Většinou prý šlo o praskliny v betonové konstrukci. Stavaři vyvrtali do vadného betonu díry, které utěsnili vhodným materiálem. Menší trhliny pak vyřešili speciálním nátěrem.

Hotovo mělo být do půlky prosince. Město věřilo, že zvolená technologie úprav bude dostatečná a nebude třeba podchod „otevírat“ shora, tedy v místech, kudy vede hlavní průtah městem.

„Větší zásahy nebudou potřeba,“ tvrdil tehdy architekt a projektant přestavby podchodu Pavel Chládek.

„VYPADÁ TO PŘÍŠERNĚ,“ STÝSKAJÍ SI ZLÍŇANÉ



V roce 2015 se dál řešil problém zatékání do podchodu. Již tehdy se vědělo, že radnici nezbude nic jiného než rozebrat hlavní silniční tahy městem, které vedou nad podchodem, a zatékání zamezit svrchu, což bude znamenat obrovské dopravní potíže.

Na začátku roku 2017 začaly z mlhavého oparu nejasných problémů vystupovat zcela konkrétní komplikace obrovských rozměrů.

„Dnes jsem zase procházela tím hnusným podchodem. Opět do něj zatéká a vypadá to příšerně. Je nezbytné s tím začít něco dělat. Nedělá to pěknou vizitku městu,“ právem se zlobí Kristina Bartíková.

Podle mluvčího města si však vzhledem k náročnosti projektu na opravu frekventovaného místa ve Zlíně ještě dlouho počkáme.