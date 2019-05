V zahradě se to doslova hemžilo malými dětmi, pro které byly nachystány nejrůznější soutěže, další děti zase vystupovaly v rámci kulturního programu.

Dospělí se mohli například zaposlouchat do koncertu Robbie Williams revival, dát si nejrůznější rozmanité občerstvení a prožít tak s celou rodinou příjemný prosluněný prvomájový den.

„Na akce které se konají v Baťově vile moc rádi chodíme. Vždycky je tady plno, ale tak nějak hezky. Děti si tady užijí a my vlastně taky,“ smáli se například manželé Radka a Luboš Navrátilovi.

A právě život, to je to, co má Baťova vila lidem přinést. „Vila měla od začátku žít a vidíte, žije,“ přiblížil poslání Baťovy vily ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev.

V těchto dnech přivítal Zlín vzácné hosty. Vnoučata Tomáše Bati, Rosemarii Bata -Blyth, a jejího bratra Thomase G. Batu. První májový den proto u oslav v Baťově vile nemohli chybět.

„Když viděli, jak je tady živo, byli naprosto nadšení. Ale to je ta vizuální věc. Nadace stále něco dělá a proto nás rodina Baťova ráda podporuje,“ připomněl Pavel Velev.