Zlínský deník zmapoval současnou situaci ve Zlíně a vybral největší ostudy, které jsou dlouhodobým problémem města. V prvním díle se zabýváme budovou bývalého soudu.

Přímo v centru Zlína, v Soudní ulici nedaleko magistrátu, chátrá budova bývalého soudu. A jak se zdá, v nejbližší době se stav třetí nejstarší budovy ve městě nezmění.

Původně funkcionalistická budova se nachází na okraji parku a zámku, ve třicátých letech minulého století byla přestavena z bývalého zlínského pivovaru. V roce 2003 byl Okresní soud Zlín přestěhován do nové budovy ve Zlíně-Loukách.



Tehdy začaly soudní spory mezi firmou Eko-Unibau a tehdejším vlastníkem budovy, státem.

Stavba je od roku 2011 v majetku města. Problém s okolními pozemky, které dům ze tří stran obklopují a jsou v majetku výše zmíněné firmy, přetrvává. A budova mezitím chátrá.

V ostrém kontrastu s nedávno opraveným zámkem stojí zašlá budova bývalého soudu. Na zemi u zdi leží krabička s deratizací, která má nejspíš vyhubit potkany a krysy, jenž mají ve změti odpadků svůj domov. Zdi jsou počmárané nejrůznějšími graffiti. Tam, kde se nevyřádili sprejeři, opadává omítka.

Ošklivé, počmárané, raději zbořit?

Dříve bílé rámy oken jsou oprýskané a v přízemí brání vstupu nezvaných návštěvníků mříže. Roh stavby do Soudní ulice je oblepen plakáty, z nichž mnohé vlají ve větru, a rozbitá zamřížovaná část je také zasypaná odpadky. U vchodu hlásá cedule, že veřejné WC je naproti budovy, snad aby se kolemjdoucí nespletli.

Kolem tristního zátiší prochází obyvatelé krajské metropole den co den. Většinou se skloněnou hlavou, aby bývalý sou rychle minuli.

„No, je to ošklivé, počmárané, co vám mám říct. Měli by to raději zbourat,“ kroutí hlavou důchodkyně mířící na nákup.

Na dohled bývalého soudu je Tržnice pod Kaštany. Místo, do jehož opravy magistrát investoval sto milionů, aby bylo hodné krajského města. Hned vedle budovy stojí nedávno otevřená kavárna Park Café.

„Jsme fakt rádi, že z kavárny není budova vidět. To by nám snad ani to kafe nechutnalo,“ shodují se její návštěvníci.

Pomoc třetí strany nevyšla

V roce 2022 se město snažilo odblokovat pozemky pomocí třetí strany. Ta se měla vypořádat s firmou Eko-Unibau, sporné pozemky od ní získat, a ty pak směnit s městem. Tato varianta ale padla.

„K dohodě s potenciálním investorem o směně pozemků nedošlo. Město tedy uvažuje o tom, zda by bylo možné rekonstruovat budovu či postavit nový objekt s přístupem pouze z jižní strany,“ popsal situaci náměstek primátora pro majetek a rozvojové plochy Pavel Brada.

Statický stav budovy volá spíš po demolici

Úvaha o vybudování zcela nového objektu v lokalitě bývalého soudu vychází podle Brady z výsledků statického posouzení budovy.

„Stav budovy není dobrý, závěry posudku hovoří spíše pro demolici. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejstarších budov ve městě, je však třeba další postup řádně zvážit,“ upozornil náměstek.

Termín, kdy by mohlo být rozhodnuto, město nemá. Jak řekl Brada, závisí to na památkovém ústavu, radě města i dalších faktorech.

Gastro i kanceláře zůstaly na papíře

Zlín chtěl budovu před lety prodat podnikateli, jenž ji hodlal přestavět na pivovar s restaurací. Ostatně pivovar tady původně byl. Nakonec ze záměru sešlo, představitelé Zlína se rozhodli ponechat si tento historický majetek a opravit ho.

V přízemí by podle plánu měly být gastroprovozy vázané k sousednímu tržišti Pod Kaštany, v dalších podlažích pak kanceláře magistrátu. A pod budovou má na náklady investora vyrůst nový dům s parkovacími stáními, obchody, ordinacemi či byty.

„Cílem je, aby vedle bývalého soudu vznikl městský dům, který přispěje k oživení centra,“ charakterizoval už v minulosti vizi Zlína radní Pavel Brada.

„V podzemí by pravděpodobně jedno až dvě podlaží sloužily k parkování, v přízemí by byly obchody, nahoře zřejmě byty, případně ordinace.“

Zatím ovšem všechny plány zůstávají na papíře a obyvatelé Zlína musí dál chodit kolem chátrající budovy bývalého soudu.