Zlínský deník zmapoval současnou situaci ve Zlíně a vybral největší ostudy, které jsou dlouhodobým problémem města. V druhém díle jsme se zaměřili na autobusové nádraží. V anketě lze hlasovat pro největší ostudu a doporučit tak politikům, aby urychleně sjednali nápravu. Seznam zanedbaných budov, míst a území, které vás štvou, je redakce Deníku připravena rozšířit o vaše tipy. Pokud víte o ostudném či problémovém místě, pošlete nám tip na e-mail: iva.nedavaskova@denik.cz nebo dominik.pohludka@denik.cz.

Autobusové nádraží ve Zlíně, únor 2024. | Video: Dominik Pohludka

Jednou z největších bolestí Zlína je dlouhodobě autobusové nádraží. Ačkoli by v ideálním světě měl být tento prostor „výkladní skříní“ krajského města, který vítá a láká návštěvníky, ani zdaleka se tomu neblíží. Ve většině cestujících naopak vzbuzuje spíše negativní reakce.

„Pokud bych tady přijel na výlet třeba z Prahy a jako první bych po vystoupení z autobusu uviděl místní nádraží, tak bych se asi rovnou otočil a jel domů,“ řekl Deníku Zlíňan Jaroslav, který zrovna na nástupišti vyčkával na příjezd svého autobusu.



Nahrává se anketa ...

Zlínské autobusové nádraží vlastní společnost Z-Group. Podle vyjádření mluvčího společnosti Miroslava Slaného vlastník vnímá, že současný stav nádraží je nevyhovující a je terčem kritiky.

Nové stavby ve Zlíně? Multifunkční centrum, byty i srdce nemocnice

„Již delší dobu máme připraven projekt nového dopravního terminálu, kdy by mělo vzniknout zcela nové autobusové nádraží. Do té doby autobusové nádraží postupně prochází dílčími změnami, aby nebylo v tak neutěšeném stavu. Zavázali jsme se, že autobusové nádraží revitalizujeme a že ho budeme po celou dobu až do kompletní rekonstrukce trvale udržovat v odpovídajícím standardu. A to také děláme,“ uvedl na dotaz Deníku Miroslav Slaný.

Neustále se upravuje

Zároveň připomněl, že v posledních třech letech už došlo k řadě úprav.

„Revitalizovali jsme a upravili fasády a vnější plášť budov, opravili jsme atiku a fasádu, doplnili jsme chybějící obklady. Jsou opravena nástupiště, podchody, čekárny a odjezdová stání. Například do opravy čekárny jsme investovali v uplynulých letech 700 tisíc korun. Dnes je čekárna tedy poměrně kulturním místem. Stejně tak jsou na nádraž vybudované toalety. Obnovili jsme nátěry sloupů a stojanů. Vyměnili jsme zdeformované odpadkové koše a pravidelně odstraňujeme reklamní plakáty a posprejování povrchů. V řadě případů je to sisyfovská práce, pořád dokola,“ vyjmenoval mluvčí.

Dopravní události roku 2024 ve Zlínském kraji? Nové dálnice a opravené mosty

I přes tyto opravy je na nádraží stále co zlepšovat. I proto v posledních letech častokrát zaznívaly hlasy o razantnějším přebudování výpravní budovy. „V situaci, kdy se objekt bude za pár let bourat, nebudeme investovat deset milionů do budovy, kterou třeba za tři, čtyři roky shodíme. Vzhledem k budoucí výstavbě ji nijak zásadně předělávat nebudeme. Předpokládáme, že se za několik let vybuduje zcela nová výpravní budova,“ reagoval Miroslav Slaný.

Nejprve železnice, poté nádraží

V jaké fázi je tedy stavba nového nádraží, potažmo výpravní budovynve Zlíně? Autobusové nádraží se bude stavět, až bude dokončené zdvojkolejnění a elektrifikace železniční trati Otrokovice-Zlín a až bude dokončena výpravní budova vlakového nádraží.

„Toto vše na sebe nezbytně navazuje. Studie počítá s tím, že budou probíhat jednotlivé etapy. V první etapě bude dokončena elektrifikace trati, výpravní budova a komunikace, která je před výpravní budovou, a až poté bude následovat druhá etapa, ve které bude postaveno nové autobusové nádraží, které bude kolmé k tomu stávajícímu,“ sdělil mluvčí.

Ve Zlíně vznikne nový parkovací dům. Město vypsalo veřejnou zakázku

Zároveň poznamenal, že společnost Z-Group má zpracovanou studii a vizualizaci, stejně tak dokumentaci pro stavební povolení.

„Čekalo se ale na vydání územního rozhodnutí na dvojkolejku. Výpravní budova totiž navazuje na budovanou trať, z výpravní budovy povede podchod na zvojkolejněnou trať,“ doplnil Slaný s tím, že v polovině prosince loňského roku podala společnost žádost o stavební povolení na výpravní budovu.

V současnosti byla podána žádost o stavební povolení jak na železniční trať Otrokovice-Zlín ze strany Správy železnic, tak na výpravní budovu.

Autobusové nádraží se zmenší a posune

Vybudování nového nádraží bude následovat po výpravní budově.

„U nového autobusového nádraží je v tuto chvíli přerušeno územní řízení, překrývala se totiž územní řízení objízdné komunikace a autobusového nádraží. Do konce února podáme žádost o obnovení územního řízení a to bude pokračovat dál. Věříme, že bude vydáno územní rozhodnutí,“ řekl Miroslav Slaný.

Na Jižních Svazích ve Zlíně pokácí stromy napadené kůrovcem

„I zde ale platí, že dokud nebude trať, nebude nová výpravní budova, nové komunikace a samozřejmě ani nové autobusové nádraží. Všechny tyto stavby na sebe postupně navazují,“ dodal mluvčí.

Nové autobusové nádraží se mírně posune směrem k nadjezdu - Gahurově ulici. Plocha nového nádraží se zmenší, počet odjezdových stání by však měl zůstat zachován.

Zlíňané si ještě několik let počkají

Díky výstavbě nového dopravního terminálu dojde k celkové modernizaci vstupní brány do Zlína. Zároveň vznikne nový moderní dopravní uzel, který bude integrovat veřejnou hromadnou dopravu.

A kdy se tak stane?

Fabrika ve Zlíně? Má to smysl. Do roka bude jasno, říká Jarolím z Creamu

„Výstavba výpravní budovy je zcela závislá na stavbě kolejiště v oblasti Zlín střed. Tím pádem jsme časově vázání na Správu železnic. Proto nedokážeme přesně říct datum, kdy dojde k zahájení stavebních prací na nové výpravní budově. Podle velmi hrubých odhadů, a pokud vše půjde hladce, by se nová výpravní budova mohla postavit v letech 2028 až 2030. Jak jsem uvedl, nové autobusové nádraží je až další etapa, tedy jeho výstavba začne až poté,“ nastínil Miroslav Slaný.